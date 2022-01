Los trabajadores de la empresa embotelladora de agua mineral Cascada llevaron adelante este miércoles un paro por situaciones de acoso laboral y sindical. La Federación de Obreros y Empleados de la Bebida (FOEB) publicó un tuit en el que señala que los trabajadores ya hicieron la denuncia correspondiente ante la Inspección General del Trabajo y de la Seguridad Social.

Los compañeros de Cascada están realizando un paro dada la situación de acoso laboral y sindical que están viviendo. La patronal ha pasado por arriba sus derechos laborales. Realizadas las denuncias correspondiente ante la Inspección de Trabajo no se ha tenido respuestas @MTSSuy pic.twitter.com/4ofji5BxDr — FOEB Uruguay (@foeb_pitcnt) January 12, 2022

Nelson Moretti, dirigente del Sindicato de Agua Mineral Cascada y de FOEB, dijo a la diaria que hace tiempo que vienen denunciando, en distintos ámbitos, malos tratos hacia los trabajadores. “Algunas veces con actitudes que se pueden interpretar como agresivas, generando un ambiente hostil de trabajo”, comentó.

Como ejemplo, contó que el paro de este miércoles se decidió porque uno de los trabajadores de la planta solicitó asistencia al taller y desde la empresa insistieron en que él mismo reparara la maquinaria.

“El trabajador dijo que ya había solucionado lo que podía, que era el cambio de algunas piezas, y le insistieron con que siguiera porque si no se iba para su casa. Esto es algo que se da de manera reiterada”, contó Moretti, y agregó que se les da una orden y si no la cumplen amenazan con suspenderlos. El trabajador que no pudo arreglar la máquina pidió que no lo amenazaran y “el representante de la empresa le contestó que si lo quería amenazar lo esperaba a las 15.30”, hora de salida del trabajador.

“Todos somos seres humanos. Entendemos que la empresa está buscando una reacción de los trabajadores afiliados, pero nosotros lo que queremos es mejorar el ambiente laboral. Vamos a seguir tomando medidas, pero no queremos que la empresa cierre”, sostuvo el sindicalista. Por ahora no hay ninguna otra medida planeada, pero están esperando la inspección del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

Moretti relató a la diaria otras irregularidades, como por ejemplo que una vez impidieron que uno de los empleados llamara a un delegado durante una reunión; en otra ocasión, por una discusión, uno de los empleados se descompensó y fue necesario llamar a una emergencia móvil.

“Hubo sanciones sin argumentos, y cuando se hacen los descargos la empresa se enoja. Hay lugares en los que no están dadas las condiciones para trabajar. Si por algún motivo se detienen las máquinas, se vienen encima en forma prepotente”, sostuvo.

Además de los malos tratos denunciados, el integrante del sindicato dijo que les deben a algunos trabajadores la licencia generada en 2020 que debieron gozar en 2021: “No tenemos ningún acuerdo de partes, ni autorización del Ministerio [de Trabajo y Seguridad Social]. Nos hicieron descuentos de presentismo por haber realizado medidas sindicales, tuvimos audiencia en la Dinatra [Dirección Nacional del Trabajo] para tratar de solucionar esto, pero aún no se ha concretado. Tampoco pagaron horas gremiales, y dicen que no saben qué pasó”.

Moretti dijo que no querían tomar medidas de fuerza porque saben que la empresa está pasando por un mal momento, pero “eso no es excusa para implementar un ambiente laboral denigrante”, señaló.

Cascada se dedica al embotellamiento de agua mineral y algunos refrescos. Esos productos no son vendidos en comercios, son repartidos a los clientes a domicilio, y este servicio está tercerizado.