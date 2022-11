Luego de dos años de interrupción por la pandemia, el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (Inefop) relanzó este lunes los cursos de capacitaciones en seguridad vial para repartidores en motos y bicicletas. El programa tiene este año 1.500 cupos para un sector compuesto por 15.000 trabajadores, de los cuales sólo el 30% ya aprobó la capacitación. Esto a pesar de que el curso es obligatorio para trabajar en reparto de acuerdo a la normativa vigente.

Así lo establece un decreto de 2017: “Todo trabajador que desempeñe tareas utilizando como medio de transporte” un vehículo birrodado “deberá haber aprobado el curso de capacitación específico y contar con certificado de formación profesional”. El curso de capacitación, complementario de “las habilitaciones exigidas por las normas de tránsito vigentes”, es gratuito para los trabajadores.

El inspector general de Trabajo y Seguridad Social, Tomás Teijeiro, dijo en conferencia de prensa que la concientización de los repartidores “es algo que ha ocupado a gobiernos anteriores y que nos ocupa también a nosotros”. Afirmó que las capacitaciones son “fundamentales y primordiales” para que los trabajadores “puedan saber cómo cuidarse a sí mismos y a los demás”.

Teijeiro señaló que los servicios de reparto son “un componente de la nueva economía” que “no podemos soslayar”. Para realizar el curso de capacitación y obtener el certificado de formación profesional los trabajadores deben anotarse mediante un formulario de Inefop.

El relanzamiento contó con la participación de representantes sindicales y empresariales. Favio Riverón, presidente de la Federación Uruguaya de Empleados del Comercio y Servicios (Fuecys), celebró el “impulso” de Inefop “en volver a poner arriba de la mesa” el programa, aunque lamentó su interrupción en pandemia, que “hizo que creciera la cantidad de trabajadores sin la capacitación necesaria”.

“Desde nuestro lado haremos un trabajo sin descanso para tratar que los cupos se llenen rápidamente”, afirmó el presidente de Fuecys. Destacó además el “diálogo social” entre el sindicato, el sector empresarial y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) para “encontrar coincidencias” en materia de seguridad laboral.

En representación de las cámaras empresariales, el abogado Pablo Durán expresó que existen “decenas de ámbitos tripartitos” en los cuales “de forma genuina y sostenible” se “generan consensos”. “Yo celebro la coparticipación que tenemos con Fuecys. A veces cuando opinamos de temas de seguridad no sabemos quién está de cada lado, porque es muy fácil consensuar”.

Durán aseguró que en el área de la distribución “estamos viviendo una revolución impactante de las tecnologías” y, en ese sentido, sostuvo que “la capacitación es un instrumento esencial para que el trabajador tenga herramientas para poder defenderse y cuidarse”.

“Realmente bueno”

En diálogo con la diaria, Andrés Palermo, presidente del Sindicato Único de Repartidores (Sinurep), señaló que en el sector hay un 70% de informalidad, es decir, más del triple del promedio nacional. Apuntó que entre un 30% y un 40% de los trabajadores reparten a través de aplicaciones de empresas, que no exigen la aprobación del curso y que “son bastante irregulares en muchas cosas”.

Acerca del cese de las capacitaciones durante la pandemia, Palermo dijo que fue “una lástima” porque “fue justo en el momento en que el rubro creció más”. Mencionó que los 1.500 cupos de este año es una cifra similar a la de años anteriores; y destacó que los trabajadores siempre agotaron los lugares disponibles desde el comienzo del programa.

En 2017, recordó, “tuvimos el problema de que las empresas no querían pagarle a los trabajadores las horas de capacitación, eso después se arregló”. El curso tiene una carga horaria total de 12 horas; la mitad de clases teóricas y la otra mitad de clases prácticas.

“Ahora el problema que estamos teniendo es con los [repartidores] unipersonales, que muchas veces no quieren anotarse al curso porque no hay nadie que les pague por esas horas y pierden ese tiempo de trabajo”, dijo el presidente de Sinurep.

Con todo, Palermo afirmó que el programa de Inefop es “realmente bueno” porque “de alguna manera concientiza lo que en el diario vivir se te va pasando”. “En la locura del día estás pensando en otra cosa y te olvidás un poco de la calle. El curso te hace volver a ver un poco todo eso”, añadió.

Aunque son obligatorios para cumplir tareas de reparto, el curso de capacitación y el certificado de formación profesional no han sido exigidos en controles en la calle por el MTSS. El principal motivo, indicó Palermo, es que todavía no se han dictado suficientes cursos para cubrir a todos los trabajadores del sector, “si no mucha gente quedaría sancionada sin tener la posibilidad de la capacitación”.