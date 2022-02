No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

La Comisión Representativa del Banco República (BROU) del Consejo del Sector Financiero Oficial de la Asociación de Bancarios del Uruguay (AEBU) denunció que este miércoles en la sucursal Atlántida trabajadores de la dependencia “fueron objeto de agresiones verbales por parte de supuestos clientes que los amenazaron e insultaron desde fuera del local, reclamando ser atendidos, pese a que se les informó” que el local había sido cerrado durante la jornada por “la aparición de un [caso] positivo” de covid-19.

“Al no acceder los funcionarios a abrir las puertas, nuevamente, continuaron los insultos mientras pateaban puertas y ventanas de vidrio, hasta que llegó el 911”, relata la comisión en un comunicado divulgado este jueves.

Los hechos quedaron registrados en un video que circula por las redes sociales. En una parte, una mujer y un hombre insultan a los trabajadores, golpean los vidrios y ella dice: “Atiendan a la gente, si fuéramos argentinos, esto ya estaba todo roto”.

La Comisión Representativa del BROU indicó que no es la primera vez que el sindicato debe intervenir, y consideró que este no es un hecho aislado. “Muchas situaciones (no es este el caso), obedecen a las largas esperas y/o a la falta de una solución rápida y adecuada a la problemática de los clientes, producto del déficit en la calidad de la atención al público que tiene como primer punto la falta de personal”.

Pero a esto se suma, “desde la profundización del conflicto de la banca oficial, la arenga y la incitación al odio, por parte de los más altos cargos políticos nacionales y departamentales, hacia los trabajadores bancarios”.

“El sindicato manifiesta su más absoluto repudio” tanto a la situación generada en Atlántida “como a esta deleznable práctica de poner trabajadores contra trabajadores, que desde parte del sistema político se viene llevando adelante”, basándose en “la mentira, la descalificación y el intento de caricaturizar las medidas gremiales”, en lugar de “rebatir los argumentos esgrimidos por el sindicato”, agrega el comunicado. Finalmente, exige al BROU las garantías necesarias para que los trabajadores “puedan desempeñar su labor con las condiciones que un trabajo requiere”.