“En ningún momento los trabajadores se han negado a trabajar, lo que sí es real es la no explotación de los recursos pesqueros durante períodos cortos” por decisiones que han sido impuestas “de forma consciente por los empresarios”. “Ante los atropellos a los derechos básicos fundamentales que ejercen las empresas contra los trabajadores, y ante la falta de solución por parte de las autoridades en lo referente a lo laboral, es que el único camino que tenemos los trabajadores es frenar o revertir dichos atropellos, con la medida de paro”, dice el comunicado emitido este miércoles por el Sindicato Único Nacional de Trabajadores del Mar y Afines (Suntma) a raíz de las declaraciones de Juan Riva-Zucchelli, presidente de la Cámara de Industrias Pesqueras del Uruguay (CIPU), ante la posible falta de pescado para este Viernes Santo.

Alexis Pintos, secretario de Prensa y Propaganda del Suntma, aclaró a la diaria que no habrá desabastecimiento porque el pescado que se vende en el mercado interno, en su mayor parte, proviene de los pescadores artesanales (que son 600 barcazas distribuidas en el Río de la Plata), mientras que en las grandes superficies lo que se vende es importado.

“Lo que pasa es que usan cualquier cosa para desprestigiar al sindicato. Venimos recibiendo ataques constantes de la cámara, que se quiere meter en la forma de resolver las cuestiones del sindicato. Hoy en día lo que quieren es deslegitimar la herramienta sindical, les sorprende que tengamos un alto nivel de afiliación, de casi 100%, y salen diciendo que si no sos afiliado al sindicato no trabajás, una cosa que es mentira”, dijo.

Sobre las condiciones de trabajo aseguró que no se paga en tiempo y forma y que no hay buenas condiciones en los barcos. “El abastecimiento no pasa por un conflicto gremial. Si Juan Riva-Zucchelli me puede decir que con 660 toneladas de corvina y 200 toneladas de merluza no se abastece el mercado interno... No sé dónde se consume tanto pescado”, dijo Pintos, en referencia a lo que se pescó y exportó entre enero y abril de este año. “Les sirve más colocar el producto afuera”, agregó.

El integrante del Suntma reiteró que las personas no sindicalizadas sí pueden trabajar, lo que sucede es que los empleados que se embarcan se afilian porque “entienden que lo único que tienen para protegerse es el sindicato”. Pintos comentó que en alguna de las empresas hay marineros que van contra el sindicato pero igual se embarcan.

El comunicado que el Suntma publicó este miércoles dice que Riva-Zucchelli los culpa por un posible desabastecimiento cuando él, como empresario, tiene dos barcos que no están operativos desde enero, “uno de los cuales en un mes acumuló seis roturas”. El texto añade que los candidatos a tripulante deberían “reunir requisitos excluyentes como el de mantener una sana convivencia a bordo, por lo tanto, a nuestro entender muchos no están en condiciones de embarcar en barcos de la flota pesquera que tiene casi 100% de afiliación sindical”. Pintos estimó que en la actualidad hay 1.600 afiliados, 600 con puesto de trabajo y 1.000 marineros.

“Queremos un sindicato fuerte para poder discutir y trabajar juntos”

Por su parte, Riva-Zucchelli aseguró a la diaria que estuvieron parados casi un mes cerca de Semana de Turismo, y “recién salimos el 6 de abril”. Sobre el comunicado, aseguró que no hay que personalizar en una empresa: “Yo digo la verdad. Es cierto que tengo dos barcos en los que estoy haciendo lo que ellos reclaman, que es repararlos en serio y cambiarles los dos motores, pero esto es coyuntural, y es habitual que los barcos tengan roturas y se arreglen, nadie rompe los barcos para no pescar. Esto es una cosa muy puntual”.

Riva-Zucchelli dijo que el problema es que una empresa de la cámara cambió un proveedor de trabajadores de carga y descarga, por razones comerciales. “No son empleados nuestros, uno los contrata como puede contratar a los que proveen la comida o el combustible. El sindicato entendió que eso no lo podíamos hacer porque en la empresa que se cambiaba todos estaban afiliados y eso era un golpe para los trabajadores, y es verdad, pero lo que no es cierto es que alguien va a hacer el trabajo. Pararon a esta empresa todos los barcos desde el 8 de enero hasta el 3 de abril, salvo por dos semanas. Además, ni siquiera era un conflicto con trabajadores de la empresa; el meollo de la cuestión, y el sindicato lo reconoció, es que para trabajar en la pesca hay que estar afiliado”, dijo. El empresario agregó que una de las medidas abarcó a todas las empresas en febrero y marzo. Además, descartó la posibilidad de desabastecimiento a partir del levantamiento del paro, que está firmado en actas.

“Yo lo dije y lo vuelvo a repetir, queremos un sindicato fuerte para poder discutir y trabajar juntos, pero otra cosa es que sean combativos. Acá se necesita diálogo y sentarse a trabajar, es la única manera de que la pesca salga de su crisis”, afirmó Riva-Zucchelli.

Sobre el precio del pescado esta semana, dijo que los barcos no los cambiaron, sino los mayoristas que después abastecen al mercado interno. Algo similar pasó con los artesanales; en la cadena es posible que se aumenten los precios, pero eso es “normal” en estas fechas. De todas formas, dijo que eso no compete a la cámara como proveedores mayoristas.

Con relación a los problemas generales de la pesca, que se viene arrastrando desde hace años, aseguró que están trabajando para fomentar el consumo interno. “Durante años tratamos de negociar y hablar y resolver los problemas a la interna, hoy la situación es mucho más difícil, el sindicato ha tomado una posición de menos diálogo. Estamos pensando en que se valore la industria, es importante que se consuma, creo que hay mucho para desarrollar”, aseguró.

Riva-Zucchelli dijo que es verdad que los trabajadores no cobran bien, pero argumentó que es porque no se trabaja el tiempo suficiente; sin embargo, aclaró que “no siempre” es culpa de las empresas. “Yo no dije que no trabajemos por el sindicato; tenemos nuestra problemática, pero para mejorar tenemos que ganar dinero. La pesca es de las pocas industrias que tienen un derrame tan grande en la sociedad”, aseguró, y comentó que en promedio tienen 75 días al año de parate, lo que consideró una “barbaridad”. Agregó que para mejorar se debería poder salir a pescar unos 300 días al año.

“El problema del Uruguay es que nadie le da pelota a la pesca, a nivel gobierno no hay una política de Estado”. concluyó.

70 días acampando

Hace más de 70 días que trabajadores del Suntma están acampando frente al Palacio Legislativo por el despido de 80 trabajadores de la planta Tolimar SA, que fueron enviados al seguro de paro. Suntma “inició una medida de fuerza contra la empresa armadora Tolimar SA, que en un momento llegó a afectar a toda la flota pesquera uruguaya. Esta medida impidió que los buques de dicha empresa (ocho en total, seis operativos en este momento) se hicieran a la mar y pudieran traer materia prima para suministrar a la planta de Novabarca SA, ubicada en la localidad canaria de Barros Blancos”.

Sobre esto, Pintos comentó que lo último que hicieron fue ocupar el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), y gracias a eso salió la posibilidad de mantener una reunión con los representantes de la empresa y la secretaría de Estado. “El ministerio lo que hizo fue liberar a las partes para que tomen las acciones; no media, no convoca, al director nacional de Trabajo [Federico Daverede] parece que este conflicto no le interesa”.

El integrante del Suntma comentó que plantearon una propuesta que fue rechazada. “Los muchachos tienen claro que van a resistir hasta las últimas consecuencias, y nosotros como sindicato no los vamos a dejar tirados: ninguno va a quedar por el camino”.