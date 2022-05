La presidenta de la Federación Rural (FR), Mónica Silva, dejará su cargo en el próximo congreso anual de la gremial ruralista y será sustituida por el actual vicepresidente, Martín Uría. La instancia se realizará el 27 y 28 de mayo en Tacuarembó y durante su desarrollo se renovará la mitad del consejo de la FR, como sucede todos los años. Lo normal es que el período de presidencia dure dos años, en el congreso anual se ratifica al presidente que cumple su primer año y se lo habilita a cumplir el otro restante. En este caso, Silva decidió abandonar el cargo antes de tiempo.

En el primer día del congreso anual “se va a hacer una reunión interna de la federación para hablar de temas como la parte económica. A partir del mediodía se empieza con reuniones con las gremiales federadas donde cada una lleva propuestas o inquietudes de su zona o su región. A partir de ahí se empieza a generar la agenda para el próximo año”, contó a la diaria Uría.

El segundo día inicia con dos mesas abiertas de trabajo, “en una va a estar presente el Instituto Nacional de Bienestar Animal y representantes de seguridad rural, y en la otra instituciones del Estado relacionadas con la enseñanza, la salud, la cobertura de Antel y vivienda”, agregó. La intención es abrir una instancia donde productores y gremiales puedan sentarse frente a las autoridades y plantearle directamente cuáles son los problemas de sus regiones. Al congreso asistirá el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Fernando Mattos.

Además, será el cierre oficial del período de Silva como presidenta. Según dijo en entrevista con El Observador, el motivo por el que abandona el cargo tiene que ver con los cambios en la producción agropecuaria, que hacen que tenga que dedicarle más tiempo a su empresa personal: “La federación es demandante, lleva un tiempo importante y cuando me comprometo con algo cumplo. Le he explicado esto a los productores, lo han entendido y están de acuerdo conmigo”, planteó.

Las elecciones en que se la eligió para el cargo fueron las primeras en 15 años que no tuvieron lista unificada dentro de la FR. La victoria de Silva hizo que se convirtiera en la primera mujer en ser elegida como presidenta de la organización.

Lista de consenso

En estas elecciones, la FR apuesta nuevamente por una lista única, que además de contar con Uría a la cabeza tendrá al exdirector de Conaprole Miguel Bidegain, al actual presidente de la Asociación Rural de San José, Ignacio Tedesco, y al exministro del MGAP Carlos María Uriarte. Uría explicó que en las elecciones pasadas había dos visiones sobre el camino que tenía que tomar la federación, pero que hoy se apuesta a que esas dos formas de pensar estén “sentadas en el consejo” y trabajando en el mismo sentido.

Soledad Arrarte, cabeza de la lista opositora a Silva durante las anteriores elecciones, le dijo a la diaria que cree que la anterior elección de dos listas no fue positiva porque generó “muchas divisiones internas”. Por ese motivo, ella y otros integrantes del consejo propusieron ir con una lista unificada para “limar asperezas y trabajar por lo que realmente importa, el productor”. Comentó que se trabajó para formar una lista con personas que fueran representativas del sector y que el resultado conformó a todos.

Consultada por el motivo por el que no quiso encabezar la lista, Arrarte, productora de Rocha, respondió que no está en un momento personal para llevar a cabo el cargo con responsabilidad porque ya tiene muchas actividades: “Creo que las elecciones pasadas fueron un gran desgaste personal. Además, mi imagen no contribuiría a aunar criterios porque hay gente que se vio enfrentada en las elecciones pasadas. Me pareció que tenía que salir de la cancha y dejar que fuera otra persona”.

Por esa misma línea fue Uriarte, que habló con la diaria y planteó que la idea es que la lista no esté encabezada por “ninguna persona que se identifique con alguna de las dos listas que compitieron en las elecciones pasadas, para evitar ahondar en distanciamientos”. Arrarte indicó que se eligió que fuera Uría porque “no había muchos candidatos y Martín expresó su voluntad de querer asumir. Al consejo le pareció bien y le dimos para adelante. Martín es el vicepresidente actualmente y fue con la lista anterior, pensamos que iba a ser bueno que él siguiera si Mónica no continúa”.

Arrarte evaluó el período que se va como “un poco enlentecido” debido a las tensiones en la interna: “Eso llevó a no generar el impulso, ni el estudio que se merecían algunos temas, ni presentar las propuestas que la FR está capacitada a hacer. El año ya pasó y ahora es tiempo para corregir y seguir trabajando”.

El regreso de Uriarte y la erradicación de la mosca bichera

Estas elecciones también son el retorno a la actividad gremial de Uriarte, que contó que se puso a la orden de la gremial para aportar desde el lugar que le toque y que busca aprovechar su experiencia como ministro para poder ayudar. Aseguró que la FR tiene que estar preparada, ser capaz de aportar en las decisiones “por el bien del país” y que cuanto más fuerte esté, mejor. “El rol de la organización es insustituible, por eso hay que tratar de que esté lo mejor representada e informada posible”.

Durante su pasaje por el MGAP, Uriarte comenzó a encarar el proyecto de la erradicación de la mosca bichera, causante de una enfermedad parasitaria que, según dijo, el ministerio del gobierno anterior estimó que le cuesta 40 millones de dólares al sector: “Nunca estuvimos más cerca que como estábamos hace un año de lograr instrumentar un programa de erradicación real, con apoyo concreto de los técnicos que más conocen del tema a nivel mundial, que son de Estados Unidos, con un equipo motivado, multiinstitucional, con gente de los sectores privado y público, gente joven. Estábamos lo más cerca posible”.

Uría indicó que se le han hecho algunas modificaciones al proyecto original: “Una muy importante es que se dejó de hablar de un plan de erradicación de la bichera y se habla de control porque Brasil y Argentina dijeron que no acompañaban. Si ellos no acompañan, no se puede hablar de erradicación. Nosotros pretendemos transmitirle el plan actual a los productores para que estén al tanto de cómo viene la mano durante el congreso de la Federación Rural”. Agregó que la posición que tienen desde la FR es que “si el plan lo va a aplicar el Ministerio de Ganadería como institución responsable de la sanidad del país, que tenga la responsabilidad de las decisiones. Veremos en el futuro los resultados que se alcanzan con esto”.

Uriarte afirmó que el proyecto fue una promesa de campaña del presidente Lacalle Pou y que en caso de que no se haga durante este gobierno, “lo va a hacer el próximo que venga porque están todas las condiciones dadas”. Señaló que pese a que era una de las cosas que venía más acelerada, “quedó ahí, hace un año que está relativamente quieto el tema y nos preocupa. Se va a tratar en el congreso de la FR, analizar hacia dónde vamos y dónde estamos”.

Para el exministro, el motivo por el que no se avanzó en el plan es el “temor al fracaso”. Definió el proyecto como un desafío porque la erradicación de la bichera en Uruguay es inédita: “Si bien la técnica está probada desde la década del 50 del siglo pasado, siempre la llevó a cabo el gobierno de Estados Unidos con sus equipos técnicos, aunque fuera en otros países. Se erradicó en toda América central, América del norte y el Caribe. Nunca lo hizo un país que no sea Estados Unidos, por eso es inédito, ahí está el desafío”.