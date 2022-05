Fue un cierre “repentino” y “paradójico”. Así definió Danilo Dárdano, integrante de la Unión Nacional de Trabajadores del Metal y Ramas Afines (Untmra), el cierre de la empresa Cinter, en el barrio Peñarol. Lo paradójico, según Dárdano, es que en la interna del sindicato se encontraban “discutiendo reducciones horarias sin pérdidas salariales en algunas máquinas importantes” y lo repentino llegó el sábado cuando “la empresa le comunica al comité de base de Untmra en Cinter que cierra”, lo que dejaría a 150 personas sin trabajo y, “además, todo el barrio, el quiosquero, el panadero, el carnicero, todo ese mundo comercial y de servicios se va a ver muy perjudicado”.

“La verdad es que estamos muy preocupados, esto es grave, y le estamos pidiendo al gobierno nacional que tome cartas en el asunto”, dijo Dárdano a la diaria y recordó -al igual que lo hizo Untmra en un comunicado- que “en los últimos meses ha cerrado Lifan, Faurecia, y ahora cierra Cinter”, lo que consideran que es ”una luz roja, porque esto va a seguir pasando si el gobierno no toma el toro por las guampas” y si “todo el mundo que tenga que ver con el sector” no comienza a “discutir esto”.

Entre estas empresas que han cerrado, estimó el dirigente sindical, son “alrededor de mil trabajadores” los que quedaron sin su fuente laboral. El argumento que se esgrime, sobre todo desde las empresas automotrices, “es el de la competitividad, que, comparando con Brasil o con la región, no son competitivos”. En particular, Cinter “es uno de los grupos siderúrgicos más importantes del mundo, entonces esta definición se toma muy lejos de acá. Somos números, esa es la realidad”, sentenció Dárdano.

El martes tendrán una instancia en la Dirección Nacional de Trabajo (Dinatra), a pedido del sindicato, y evaluarán la posibilidad de pedir “una audiencia con el presidente de la República”. Sin embargo, “acá el involucrado principal es el ministro de Industria, porque además hay un sectorial en el ministerio que trabaja los temas de fábricas, en particular para el sector automotriz”. Consultado por las medidas a tomar si desde el gobierno no se dan las respuestas que buscan, Dárdano confirmó que luego de la reunión en Dinatra reunirán “a los organismos del sindicato” para evaluar cómo proseguir. De antemano, sostuvo, no descartan “ninguna medida”.

“Esperemos que las cámaras involucradas y el gobierno digan ‘bueno, ¿cuales son las alternativas para que reabra Cinter en forma inmediata?’, la pelota está en la cancha de ellos”, sentenció.