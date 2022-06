En una mesa extraordinaria que realizó la Federación de Trabajadores de la Industria Láctea (FTIL) el lunes, se resolvió profundizar las medidas que se habían retomado el 4 de junio. En un comunicado que dio a conocer el martes, la FTIL planteó que las causas son los 18 meses de pérdida salarial, seis meses de convenio colectivo vencido, que se mantiene la posición de la Cámara de Industria Láctea del Uruguay (CILU) con respecto a la cláusula de paz, y que no hay fecha de próxima instancia de los Consejos de Salarios.

Las medidas que se decidieron aplicar consisten, en primer lugar, en “profundizar el trabajo a reglamento”, que ya se venía aplicando hace dos semanas. En diálogo con la diaria, el secretario general de la FTIL, Luis Goichea, explicó que “el trabajo a reglamento implica no hacer horas extras, cambios de turno, cambios de sección ni trabajar en descanso y en feriados. Normalmente somos más flexibles y permitimos algún cambio especial para que no haya una afectación mayor. En tanto ya vamos dos semanas con estas medidas, estamos pensando en ser más estrictos y no habilitar cosas a pesar de las ausencias que se puedan dar”.

Además, de acuerdo al comunicado, el 17 de junio se van a hacer dos horas de paro por turno y además se realizará un “enlentecimiento del tránsito y entrega del material informativo en las puertas” de las plantas industriales lácteas “o en sus cercanías”. Desde el 20 de junio al 15 de julio habrá paros de una jornada completa por trabajador, que, según establezca cada sindicato de la FTIL, podrá realizarse en un día simultáneo o distribuido en toda la semana.

Finalmente, la última quincena de junio se comenzará a tomar acciones de enlentecimiento de las exportaciones lácteas. Goichea apuntó que las exportaciones tienen aspectos administrativos, organizativos y controles que es necesario realizar antes de poder efectuarse: “Cuando se habla de enlentecer quiere decir que se pueden retrasar los análisis, no realizarlos en tiempo y forma. Es una primera medida para decir ‘estamos acá’; si esto no se resuelve podemos llegar a resoluciones como no cargar, detener o no concretar exportaciones. Si no cargás, los barcos se te van”.

Las negociaciones

El motivo principal del endurecimiento de las medidas es que la CILU se mantiene inamovible en su postura de cambiar la cláusula de paz. “Estamos hablando de un convenio a cuatro años que sólo resuelve el tema salarial y quieren que esta cláusula no permita ningún tipo de acción o reivindicación salarial que tengan los trabajadores por fuera de los aspectos del Consejo de Salarios”, apuntó Goichea.

Explicó que en la cláusula de paz histórica las partes se abstienen de tomar acciones y medidas con respecto a los acuerdos que se hicieron en el Consejo de Salarios. Pero por otros temas que no tengan que ver con lo acordado las partes deberán discutir, negociar, acordar condiciones, y en caso de que no se logre esto último, se pueden tomar medidas.

Añadió que la FTIL planteó modificaciones a la cláusula original, que están dispuestos a aceptar, pero no las que ha planteado la CILU.

“No estamos dispuestos a atarnos de manos por cosas que podemos discutir, porque en el Consejo de Salarios hay una cláusula de prevención de conflictos que establece que hay varias acciones previas antes de que puedas tomar medidas, es independiente de la cláusula de paz”, planteó.

El dirigente informó que no hay una convocatoria oficial para que se retomen las negociaciones. El miércoles pasado el sindicato se reunió exclusivamente con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y se analizó la situación. Además la cartera quedó en hablar con la CILU, y según Goichea este martes tuvieron una reunión: “El ministerio está tratando de buscar una opción que satisfaga a la CILU. Lo único que admiten ellos es que si hay una innovación tecnológica notoria podemos discutirlo. Pero nosotros decimos que eso no es lo único, es una parte de las posibles transformaciones. Mañana hacés un cambio organizacional en un sector que impacta en la forma de trabajo, o hay un crecimiento en la industria, y quedás impedido de poder discutir”.