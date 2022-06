El Sindicato Único de Trabajadores del Mar y Afines (Suntma) denunció que hubo irregularidades en la desaparición del trabajador Pablo Velázquez, marinero de cubierta de la empresa de remolcadores Reyla S.A.

Un comunicado difundido este domingo, el sindicato asegura que la empresa dijo, el viernes 24 de junio, que Velázquez había caído al agua cuando abordaba un buque en el puerto de Montevideo; la familia venía reclamando por la desaparición del hombre desde días antes, incluso, el domingo 19, hicieron la denuncia en una comisaría.

Mauro Rivero, secretario general del Suntma, dijo a la diaria que la empresa demoró seis días en localizar la filmación que confirma la caída del hombre, que fue el sábado 18 a la 01:00 de la mañana.

Rivero aseguró que la empresa se comportó de manera “nefasta” con la familia y con el sindicato porque, además de demorar en confirmar el accidente, primero dijo que el trabajador se había retirado, y ahora afirma que cayó porque estaba ebrio.

En el comunicado el Suntma señala que Reyla no quiere “brindarle el video que muestra el accidente. La empresa presume que el marinero estaba alcoholizado para deslindarse de la responsabilidad, aunque aún no lo ha comprobado. La empresa no cumple la normativa de prevención de riesgos laborales ya que no cuenta con un marinero de guardia, que debe hacer los controles de PBIP (Protección de Puertos y Buques para Empresas) […] Repudiamos la conducta negligente de la empresa y el ocultamiento de la información solicitada por la familia”.Velázquez sigue desaparecido y es buscado por Prefectura Nacional Naval.