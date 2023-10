En un acuerdo alcanzado dentro del convenio colectivo entre la Cámara de la Construcción y el Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos (Sunca), se presentó el programa y campaña de sensibilización denominada “Tengo un problema con las drogas”, que apunta a la prevención del uso de sustancias en el ámbito laboral del mencionado sector.

La actividad se llevó adelante este viernes en la sede del Ministerio de Trabajo (MTSS), con la presencia de su titular, Pablo Mieres, y el subsecretario, Mario Aritzi. Acompañaron el secretario nacional de Drogas, Daniel Radío; el presidente de la Cámara de la Construcción, Alejandro Ruibal, y el secretario general del Sunca, Daniel Diverio; también asistieron trabajadores adheridos al Sunca.

En la apertura de la presentación, Mieres manifestó que para el MTSS la campaña “es una nueva señal que el sector de la construcción da en lo que tiene que ver con el avance en las relaciones laborales, particularmente en este caso, en un tema muy candente que nos abarca a todos, que como bien dice la consigna del programa, es un problema de todos, y que se soluciona entre todos. Me parece muy bien elegida la frase, que de alguna manera refleja los acuerdos alcanzados entre las gremiales de la construcción y el Sunca”.

“Son señales que van sumando. Lo he dicho en otras oportunidades y lo reitero: este es un sector que se caracteriza muy especialmente por un diálogo permanente entre empleadores y trabajadores, en tiempos más difíciles y [en más] fáciles. En todos los momentos ha habido siempre un ámbito de diálogo entre las partes, muchas veces duro e intenso, pero también [se] ha demostrado una enorme madurez, y acá otra vez se pone sobre la mesa esa característica”, destacó el ministro.

Por su parte, Radío resaltó que “el trabajo es una dimensión fundamental para la inclusión social de las personas”. “No obstante, sabemos que mucha gente, muchas veces en algunos entornos laborales, no contribuyen con esta perspectiva, y por el contrario existen culturas organizacionales que lejos de favorecer la promoción de salud se constituyen en factores de riesgo”, apuntó.

Radío explicó que “es por esto que el diálogo sistemático entre los actores de las relaciones laborales que se encuentran en los espacios de trabajo es tan necesario para llegar a acuerdos e intercambiar puntos de vista, y sobre todo para trabajar en forma conjunta”. El jerarca se refirió también a la campaña de la Junta Nacional de Drogas (JND) “Uruguay previene”, que implica “una serie de acciones que buscan abordar las prácticas laborales y las condiciones ambientales en las que se desarrollan las tareas, para potenciar los factores protectores y disminuir los factores de riesgo. En definitiva, para que las condiciones ambientales sean promotoras de salud y contribuyan a prevenir las patologías, entre ellas, el consumo problemático de drogas. El abordaje conjunto entre todos los estamentos involucrados es mucho más efectivo porque da cuenta de la complejidad del fenómeno”.

Detalló que, entre las propuestas de prevención que realiza la JDN, está la conformación de un espacio interinstitucional, que se denominaría “Comisión Nacional de Prevención y Tratamiento de los Problemas de Consumo en el Ámbito Laboral”. “Hemos pensado en una propuesta de integración de esta Comisión Nacional con el MTSS, el Ministerio de Salud Pública, el PIT-CNT, la Confederación de Cámaras Empresariales y la Secretaría Nacional de Drogas”, informó.

“La idea es que en este espacio se pueda trabajar y consensuar la forma de hacer operativo los lineamientos en materia de prevención del uso problemático de drogas, dentro del ámbito laboral. La intención es instalar esta comisión y procurar que tenga una dinámica que permita continuar trabajando más allá de esta convocatoria, pues parece que puede representar un cambio significativo en materia de políticas públicas de carácter intersectorial”, concluyó Radio.

En tanto, Ruibal expresó que “las drogas estuvieron muy cerca en mi vida, muy cerca en amigos y familiares, y nunca supe qué hacer con el tema, nunca supe cómo enfrentar al tema. Hablando, acompañando en las distintas etapas no pude sacar a un gran amigo mío, que ya no está con nosotros, y es una de las frustraciones a veces que más de uno de los que está acá debemos tener, porque todos tenemos contacto con alguien que consume drogas, y a veces el que consume droga no es un drogadicto, si no que es alguien que consume droga y hay quien se transforma en un drogadicto; y eso también hay que saberlo entender”.

“Me siento muy útil al estar acá sentado al lado de Daniel Diverio. Honestamente, siento que estamos haciendo las cosas bien, [estamos] en lo correcto”, manifestó, y agregó que “se trata de un concepto que es muy difícil de llevar entre todos, que es lo que se llama ‘la conciencia colectiva’”. “Se puede hablar, teorizar sobre la conciencia, pero no hay como la práctica, y no hay como hacer las cosas. Entonces, una de las cosas que a mí me pone contento de estar con Daniel Diverio, compartiendo, es que nosotros no nos quedamos en la teoría, y fuimos enseguida a la práctica con una campaña. Pero con medidas que vienen a continuación de la campaña, porque una campaña sería algo relativamente fácil de hacer, pero después hay que seguir con acciones”, continuó.

Asimismo, dijo que los empresarios, trabajadores y el gobierno, en su medida, tendrán que trabajar juntos y “crear conciencia colectiva en un tema muy delicado, y así tratar de ayudar hoy en día a alguien que sufre con el tema de las drogas, para darle una mano a quien sea, y así ayudarlo a salir”.

En el cierre de la actividad, Diverio saludó la idea de realizar el lanzamiento de la campaña en el MTSS y resaltó que en muchas instancias de diálogo con el subsecretario de la cartera, Mario Arizti, se analizó el escenario que se observaba en Uruguay, “entre tantos temas, los problemas de la adicción y la salud mental. Ahí también empezamos a ver qué aporte hacíamos a esa discusión, a un escenario en el que todos hacíamos el mismo diagnóstico, pues nos costaba y nos cuesta aún mucho encontrar herramientas para resolver, y el tema de la adicción es un tema que atraviesa el conjunto de la sociedad”.

Manifestó también que “el tema las adicciones se encuentran hoy en todos lados, y hemos visto arruinados en los últimos años, como dice la consigna, a trabajadores, trabajadoras, empresarios, deportistas, políticos y profesionales. Entonces, es un problema de todos. Quizás no todos tienen las mismas condiciones y posibilidades de encontrar herramientas alternativas para intentar resolver, y lo podemos decir con propiedad, porque muchas veces para nuestros adolescentes la alternativa que tienen es la cárcel ex Comcar -Unidad 4 Santiago Vázquez-, entonces era un desafío intentar ayudar a resolver esto”.

“Esto es un problema que atraviesa el conjunto de la sociedad y hay que tomarlo como tal, y construir herramientas que permitan sostener eso, y eso lo puede hacer únicamente el colectivo”, cerró Diverio.