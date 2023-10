Con una paralización de actividades entre las 9.00 y las 13.00, trabajadores adheridos al Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos (Sunca) marcharon este jueves desde la refinería de La Teja hasta el edificio sede de Ancap, en reclamo y defensa de los acuerdos alcanzados tiempo atrás con la Cámara de la Construcción del Uruguay y con la empresa estatal. A la movilización se plegaron funcionarios y dirigentes que integran la Federación de Ancap (Fancap).

La medida se definió después de que en la noche del lunes 9, reunidas todas las partes en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) y a punto de firmar un preacuerdo que incorporaba varios puntos, la cámara decidiera retirarse de la mesa y no firmar el documento. Posterior a eso, Ancap también manifestó que no lo firmaría.

Durante su oratoria ante cientos de trabajadores, el presidente del Sunca, Richard Ferreira, dijo que “acá hay que dejar meridianamente claro que no hay responsabilidad de los trabajadores, ni responsabilidad de los sindicatos, ni de las federaciones. Hay una clara responsabilidad de quien dirige y de quien toma decisiones. Invitamos a acercarse a la mesa de negociación -a Ancap y las empresas-, a que acuerden, y que la parada se pueda hacer en condiciones normales”.

Afirmó que “hemos hecho todas las gestiones en todos los niveles para tratar de generar una condición favorable para los intereses de los trabajadores, pero hasta el día de hoy no hemos encontrado la voluntad política para que eso suceda”.

Posterior al acto, Ferreira habló con la diaria y realizó un balance primario del paro y movilización. “El resumen que podemos hacer es que por parte del directorio no hay intención de acordar. Teníamos un acuerdo firmado con las empresas que van a hacer los trabajos en la parada de la refinería ya hace casi una semana. Pero luego apareció la postura de las empresas, que no van a firmar el preacuerdo”, manifestó.

Con relación a los motivos por los cuales no se cerró el preacuerdo, Ferreira explicó que el argumento que maneja Ancap es que quiere consolidar antes un acuerdo con Fancap. “La Federación estuvo trabajando ayer durante todo el día. Para este jueves estaban convocados al MTSS para firmar ese preacuerdo, y en la mañana informaron que esa reunión fue suspendida”.

Para el presidente del Sunca la tripartita entre el MTSS, Ancap y Fancap se canceló porque “no estaban dadas las condiciones para que se firmara [el preacuerdo] y el ministerio tomó la decisión de hacer un impasse hasta tenerlas. La voluntad política por parte de los trabajadores está, pero por parte del directorio de Ancap, en este caso, parece que no”.

Agregó que “mucho se habla del costo de la parada de la refinería. Nos preocupa como ciudadanos, porque ese costo lo paga el ciudadano común. Desde agosto que estamos reclamando ámbitos de negociación para trabajar sobre una base de acuerdos. Estamos en octubre, en medio de la parada técnica, que se inició hace un mes, y seguimos con la negativa”. Y continuó: “Mi teoría es que en Ancap no hay voluntad de acuerdo, y acá lo que se está tratando es de disfrazar algo que no sabemos si no es la intención de seguir importando combustible”.

El dirigente también se refirió en su discurso a un titular publicado en la prensa, que informaba que Ancap y Fancap estaban negociando el pago de un bono de 65.000 pesos a los trabajadores que no realizaran paros durante las tareas de mantenimiento de la refinería. “La cláusula de prevención de conflictos nos dice que los trabajadores no podemos tomar medidas. No estuvimos y estamos de acuerdo en la reglamentación sindical. Se intenta generar una versión de confrontación de la opinión pública con las medidas sindicales”, afirmó.

“Estamos peleando por trabajo, por condiciones de seguridad, por el ingreso de la mujer, por el ingreso de la mano de obra con discapacidad. Se intenta desviar la atención hacia otro lado, como que esto solamente es un problema de dinero”, dijo y aseguró que “el pago de un bono fue propuesto por Ancap, a cambio de un acuerdo que tenga que ver con un protocolo de prevención de conflictos”, dijo Ferreira.

Ante la posibilidad de que el acuerdo entre las partes no prospere, consideró que si ese escenario se concreta, se buscará acordar con cada una de las empresas involucradas. “Hasta ahora la representación de las empresas la lleva la cámara, y está bien que así sea. Si el acuerdo se cae, lo que vamos a abrir es un ámbito de negociación, que será más complejo, y que llevará mucho más tiempo. Ahí hay ocho o diez empresas que van a estar incluidas, no solamente del grupo 9, sino también empresas que pertenecen a la industria metalúrgica”, explicó.

Por su parte, en diálogo con la diaria, la presidenta de Fancap, Natalia Belo, señaló que las y los trabajadores “vinimos a manifestar que no hay ningún tipo de obstáculo de parte de los trabajadores para que se sellen los acuerdos necesarios para comenzar con el paro de unidades”. “Fancap está sin medidas desde el 26 de setiembre, y falta que de la otra parte se firmen los acuerdos necesarios para lograr el ingreso de toda la gente desocupada del Sunca. Es muy importante que haya una reacción del otro lado en favor del buen diálogo y de la negociación colectiva”, expresó.

Acerca del vínculo actual con el directorio del ente, Belo dijo que desde Fancap “hemos estado abiertos a hablar”. “La Federación solicitó una instancia en el ámbito tripartito del Ministerio de Trabajo, y planteamos la necesidad de discutir todos los puntos de nuestra asamblea general. Procuramos un acuerdo macro para entrar en diferentes temas y discutir las condiciones de la parada de unidades. Además está el reintegro de los compañeros de refinería a los turnos integrales, lo cual sigue significando mucho. Una sanción muy fuerte para las y los trabajadores”, añadió.

Sobre la suspensión de la reunión prevista para este jueves, Belo sostuvo que “eso suele suceder. A veces hay otras instancias previas a la reunión, y en Fancap hemos tenido también la necesidad de conversar las cosas a nivel interno para llegar a una reunión con respuestas más claras”.