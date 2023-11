La Asociación de Funcionarios del Registro Civil (Afureci), resolvió en asamblea facultar a su mesa representativa para declararse en conflicto, ante la falta de personal para desarrollar las tareas en las oficinas ubicadas en Montevideo y en Ciudad de la Costa y Las Piedras, en Canelones. Las primeras medidas fueron aplicadas durante este pasado miércoles.

En las oficinas se podrán inscribir parejas para contraer matrimonio pero no se librará el Edicto Matrimonial, es decir que no podrán continuar con el trámite que permite acceder a un día y hora para casarse.

En la oficina de avenida Uruguay 933, las partidas web, no se responderán consultas por email. En Archivo y Planta no se expedirán testimonios de partidas de Montevideo (comunes y urgentes), mientras que en Proveeduría se limitará el envío de materiales a oficinas del interior del país a un solo envío a fin de mes, y no a diario como se hace actualmente.

En las áreas de Notarial y Asesoría Letrada se atenderá público solo los días martes, mientras que en la Reguladora de trámites no se recibirán solicitudes de enmiendas (Dec. N° 64). Según el resultado en la próxima instancia de la Dirección Nacional de Trabajo (Dinatra), marcada para el lunes 4 de diciembre, se decidirá si las medidas se levantan o se agudizan. Esa decisión se tomará en una asamblea que se realizará el martes 5.

Adriana Acosta, integrante de la mesa representativa de Afureci, explicó a la diaria que actualmente, contando todas las oficinas, hay aproximadamente unos 80 funcionarios -en total- para llevar adelante las tareas de anotar parejas para casamiento, inscribir nacimientos, defunciones y demás. El promedio de edad actual de los funcionarios está en el entorno de los 50 años. Las oficinas localizadas en Peatonal Sarandí 426, según explicó, son las que se encuentran en la situación más compleja, dado que cuentan con solo dos personas para realizar las labores. De esos dos funcionarios, uno es el oficial del Estado Civil (juez).

Comentó que la falta de personal “es un tema que viene desde la administración anterior. El último ingreso de funcionarios fijos fue bajo la presidencia de Tabaré Vázquez”. Explicó que por la jubilación de algunos funcionarios, el fallecimiento de otros y la migración de empleados jóvenes a la actividad privada, de unos 300 funcionarios que llegó a tener el Registro Civil en su plantilla quedaron 117 en 2020. Además, entre ese año y 2023 se jubilaron 42 trabajadores. Y para 2024 hay otros 36 con causal jubilatoria.

Recordó también que a raíz del decreto N° 90/2020, del año 2020, firmado por el presidente Luis Lacalle Pou, se establece que de tres vacantes existentes, se va a cubrir una sola. A raíz de eso, y con el paso de los meses, los distintos sindicatos que las dependencias que responden al Ministerio de Educación y Cultura, estuvieron negociando -con el respaldo de COFE- ante el ministro de esa cartera, Pablo da Silveira.

“Desde ese 2020 se viene conversando de una posible excepcionalidad, planteada por Luis Lacalle Pou, y que debía ser negociada con la Oficina Nacional de Servicio Civil [ONSC] y el Ministerio de Economía [MEF], para que el decreto no se aplicase en algunos organismos. Pasó el tiempo y al día de hoy no hubo acuerdo. Por parte del MEF no se pudo aprobar. A la fecha, tenemos en proceso de concurso de ingreso solamente para una vacante”, explicó Acosta.

Señaló que por decisión del gobierno, en varias dependencias ingresan becarios o pasantes, que cumplen tareas por el periodo de 18 meses. Esto significa que los pasantes o becarios que ingresaron en el transcurso de 2022 y 2023 al Registro Civil abandonarán el organismo en 2024, lo que afectaría más la falta de personal. Al día de hoy quedan solo cinco pasantes -en total-.

La funcionaria dijo que por la falta de recursos humanos para trabajar, y citó a modo de ejemplo la oficina en la avenida Uruguay, en referencia a determinados trámites que realizan las personas extranjeras, es tanto el trabajo pendiente por realizar que hay actualmente una demora de nueve meses para expedir ciertos documentos (como partidas digitales). “La agenda no se ajusta a la cantidad de personal que hay para trabajar”, comentó. Por el conflicto, los reclamos que los extranjeros podían realizar martes y jueves, ahora son recibidos solo los días martes.

Días atrás hubo una reunión en la Dinatra, en la que representantes de la Asociación de Funcionarios solicitó que se realice la gestión para el ingreso de más becarios y pasantes, pero el responsable de Recursos Humanos del Ministerio de Educación y Cultura realizó una presentación, en la cual argumentó los motivos por los que a entender de la administración no era ni es posible. “Nosotros conocemos los impedimentos y restricciones. Estamos también en año previo a las elecciones. Ya pasó la Rendición de Cuentas. Todo lo entendemos, pero las soluciones no aparecen”, dijo la integrante de Afureci.

Renunció la directora

A la decisión de declararse en conflicto por parte de los funcionarios, la dirigente agregó que se suma la renuncia de Zulyana Andrea González López, directora general del Registro Civil, que fue presentada la semana pasada. Había sido nombrada el 15 de setiembre del 2022. El reemplazante ya fue elegido, pero aún no asumió. Se estima que tome posesión del cargo el próximo viernes 1° de diciembre.

En diciembre de 2022, y considerando el ingreso de Zulyana González, se acordaron en la Dinatra una serie de reuniones para poder diagramar y organizar una modalidad de trabajo que se ajustara a la cantidad de funcionarios que tenía el Registro Civil en ese momento. Eso considerando todas las oficinas. Allí se firmó un acuerdo entre las partes, y de un cronograma de seis reuniones acordadas, en el periodo de 11 meses, solo se concretaron dos, por lo que la planificación que se iba a desarrollar quedó inconclusa.

Antes de la renuncia, integrantes del sindicato habían acordado semanas atrás una reunión con Zulyana González. El encuentro sería un jueves, pero ese día, la jerarca canceló la cita 30 minutos antes, al otro día se fue de licencia por 20 días. Expresó a los trabajadores ese mismo jueves que “tenía conocimiento de los puntos a dialogar en esa reunión, y que al regreso de su licencia daría las respuestas solicitadas”. Por esta razón, los funcionarios analizaron lo sucedido y decidieron colgar pancartas en Peatonal Sarandí y en avenida Uruguay y Río Branco.

Cuando González se reintegró a sus labores, la Asociación de Funcionarios ya había solicitado la instancia de negociación en la Dinatra. “Ella nos citó a una reunión el 27 de octubre, que no duró más de 10 minutos, en la que nos expresó que si no descolgábamos las pancartas renunciaba, y que tendríamos que renunciar con la próxima dirección. También nos dijo que fuimos cobardes porque colgamos las pancartas mientras ella estaba de licencia. Nosotros le reclamamos que suspender una reunión 30 minutos antes fue una falta de respeto. Y ahí se cortó el dialogo”, explicó Acosta, por lo que las negociaciones bipartitas están cortadas.

Los trabajadores decidieron el 30 de octubre no quitar las pancartas, y los días pasaron hasta que la renuncia se concretó. A todo esto, el lunes 20 hubo una nueva instancia tripartita en el Ministerio de Trabajo. En ese encuentro asistieron representantes del sindicato y el director general del MEC, Pablo Landoni, acompañado por el gerente de Recursos Humanos de la cartera. “Fue una tomadura de pelo, porque nos trae un informe donde expresa que los trabajadores decimos que esta dirección no hizo nada por los funcionarios. Y nosotros cuando decimos eso nos referimos a la falta de funcionarios”, explicó.

Reacción del MEC

Conocidas públicamente las medidas tomadas por el sindicato, el Ministerio de Educación y Cultura (MEC) emitió un comunicado este miércoles en el que informa una serie de disposiciones para hacer frente a las medidas tomadas por los funcionarios del organismo.

“Ante estas medidas injustificadas, fundadas en inexistentes designios ocultos de la actual administración, el Ministerio de Educación y Cultura ha adoptado un conjunto de disposiciones, orientadas a proteger los derechos y legítimos intereses de los usuarios”, dice un párrafo del texto. “Las consultas relativas a solicitudes de partidas se recibirán en la casilla de correo electrónico: [email protected]. Además, las partidas de estado civil pueden obtenerse en las oficinas de la intendencia correspondiente”.

El MEC anunció también que “quienes cuenten con reserva previa para solicitudes de enmiendas serán atendidos en Reconquista 535, en el día y la hora agendada. Ante cualquier consulta, los ciudadanos pueden comunicarse al teléfono 1825, de lunes a viernes de 10 a 16 horas. Ante toda medida que tienda a afectar el servicio a los usuarios, se adoptarán decisiones definitivas que garanticen su prestación efectiva”.