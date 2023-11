Con la presencia del presidente Luis Lacalle Pou, este lunes se presentó en Torre Ejecutiva “Inspección y protección laboral: oportunidades y desafíos”, una publicación conjunta de la Inspección General del Trabajo y la Seguridad Social (IGTSS) y la Unidad de Estadística del Trabajo y la Seguridad Social del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS).

El titular de la IGTSS, Tomás Teijeiro, dijo en rueda de prensa que la publicación aporta “conocimiento y transparencia sobre todo lo actuado en estos casi cuatro años de gobierno en materia de protección de los derechos laborales”, acción que calificó como “muy contundente”.

“Una gran cantidad de trabajadores protegidos, fuerte incremento de la inspección en la calle, una baja de la informalidad, una baja sostenida de la accidentalidad laboral, lo que es un buen síntoma que augura un futuro mejor. Los trabajadores y los empleadores, en conjunto con el Poder Ejecutivo, hemos construido esta realidad que es próspera, que es positiva para el país y pretendemos seguir trabajando en esa línea”, consideró el jerarca.

El documento destaca algunas cifras como una baja de la informalidad entre 2019 y 2022, “de 24,8% a 20,9%”; “baja sostenida de la siniestralidad entre 2014 y 2022”, de 19,6%; “aumento de cantidad de inspecciones de CAT [Condiciones Ambientales de Trabajo] entre 2019 y 2022”, de 40%; “aumento de la cantidad de inspecciones de CGT [Condiciones Generales de Trabajo] entre 2019 y 2022”, de 21,1%; “aumentó la cantidad de trabajadores protegidos por la IGTSS: de 144.014 en 2019 a 206.702 en 2022”; “aumento de la cantidad de tripartitas entre 2019 y 2023, de 9 a 25” (178%); y “aumento de la cantidad de sesiones del Conassat [Consejo Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo] (períodos 2016-2019 y 2020-2023), de 36 a 44” (22,2%).

Consultado sobre la propuesta del Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos (Sunca) de crear una fiscalía especializada en siniestralidad laboral, Teijeiro dijo que “en el siglo XXI el derecho laboral, de alguna manera, se encuentra interpelado por un montón de cosas. Se encuentra interpelado por la irrupción de la tecnología en el trabajo, se encuentra interpelado por nuevos riesgos”, y si bien no comparte la posición del Sunca “en este tema”, entiende “que todos los temas que son planteados por todas las partes de la relación laboral deben estar sujetos a la discusión, deben estar sujetos al diálogo”.

Sobre la cantidad de inspecciones, el titular de la IGTSS sostuvo que hay “dos mecanismos de trabajo”. “Un mecanismo que es proactivo, por operativos, estacionales, de acuerdo a la época del año, de acuerdo a la zafralidad, y otro mecanismo que es el reactivo. El reactivo es el de la denuncia. El mecanismo de la denuncia es un mecanismo efectivo. Es un mecanismo que funciona. La inspección, generalmente, ante cualquier denuncia de un hecho de cierta relevancia, está presente en menos de 24 horas, en cualquier punto del país”.

Finalmente, aseguró que el organismo que dirige no ha “encontrado trabajo infantil en el último operativo realizado”, que se hizo “hace muy poco”. “Tenemos un Comité de Erradicación del Trabajo Infantil que funciona desde hace 20 años. Funciona muy bien, funciona con participación tripartita. Se está encarando en este momento, para empezar dentro de muy poco, una encuesta en materia de trabajo infantil. Y no hemos detectado últimamente, lo que no quiere decir que no estemos muy pendientes del tema”, agregó.

“Relaciones de trabajo más maduras”

Entre las conclusiones del documento, firmadas por Teijeiro, se plantea que al asumir el desafío de conducir la IGTSS, debía “reforzar la credibilidad de un sistema de relaciones laborales que necesitaba claras señales de imparcialidad hacia las partes, pragmatismo, apego al derecho y de mucha sensibilidad ante los problemas”. Para el jerarca, esta obra “refleja que se pueden hacer cosas muy buenas y obtener grandes resultados cuando el foco se pone en el bien común y la tarea se centra en las competencias propias de la gestión, y no en otras más ideológicas, que a veces puede dictar el corazón afiebrado”.

Finalmente, tras destacar nuevamente las cifras alcanzadas durante su gestión, Teijeiro expresó: “En estos años hemos adelantado en la protección de derechos laborales, lo hicimos con determinación y con la convicción de saber que era el camino correcto, pero importa referir, y lo hacemos con serena firmeza, que también hemos avanzado en crear relaciones de trabajo más maduras, en las que hay derechos que cuidar, pero también obligaciones que cumplir”.