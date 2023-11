A partir de este lunes y hasta el miércoles inclusive, la Asociación de Transportistas de Combustible (ATC) no cargará combustibles a las plantas de Ancap para proveer las estaciones de servicio. La medida se adoptó en respuesta a la decisión del gobierno de finalizar, el próximo 31 de diciembre, la vinculación de la empresa estatal con las empresas transportistas que “con sus choferes y camiones con cisterna, desde hace más de 20 años realizan la distribución secundaria”.

Robert Batista, integrante de ATC, sostuvo que los transportistas están “abiertos al diálogo y a buscar una solución razonable” de aquí al miércoles, pero en el caso de que eso no ocurra, la medida podría extenderse. “Si no hay solución, qué sentido tiene. Si el gobierno corta la relación, no se sigue más”, dijo Batista este lunes en diálogo con Informativo Sarandí.

De todas formas, aclaró que, en el caso de ser necesario, a partir del miércoles, se puede “fijar un servicio esencial” para el suministro de combustibles a hospitales, servicios de bomberos, la Policía, Fuerzas Armadas, entre otros, dijo Batista.

“Esperamos que el gobierno reflexione y deje sin efecto esta decisión”, expresó Batista y dijo que esta determinación afecta a “pequeñas empresas” que “han venido realizando muy bien el servicio, cumpliendo el servicio con Ancap, entregando combustible con camiones modernos, pagando los créditos, cumpliendo con los choferes, teniendo buena relación con Ancap y con el sindicato”.

Asimismo, el sindicalista dijo que el servicio respeta la tarifa establecida por la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (Ursea). “No hay ineficiencia, ni sobrecostos, es una tarifa que establece Ursea. No sabemos por qué el gobierno tomó esta decisión de despedir a todos los camiones”. Según contó, si el anuncio se cumple, unos “250 choferes que hace 20 o 30 años están todos haciendo este trabajo” perderían su fuente de ingresos.

“Nos afecta en perder la fuente de ingresos y en perder el negocio. Había una vinculación histórica con Ancap para hacer esta distribución de llevar el combustible desde las plantas de Tablada y Paysandú a las estaciones de servicio de todo el país y ahora, Ancap resolvió que corta el vínculo, por lo tanto, es perder el trabajo de empresas que funcionan bien y que no hay quejas de servicio”, manifestó.

Batista comentó que “aparentemente” la decisión del gobierno es darle el servicio de distribución de combustible a los sellos Axion y Disa. “Este es un negocio de empresas privadas que son los transportistas. Nosotros suponemos que el gobierno va a respetar la propiedad privada y va a respetar a las empresas, y no nos va a sacar o expropiar estos negocios que son de los transportistas”, agregó.

Si bien aún no se concretó ningún avance, el transportista señaló que “hay buen diálogo” con las autoridades. En esa línea, contó que este domingo estuvo en contacto con la ministra de Industria, Energía y Minería, Elisa Facio, y el subsecretario de la cartera, Walter Verri. “Las autoridades entienden el planteo”, dijo.

Por su parte, luego del anuncio de los transportistas, el presidente de Ancap, Alejandro Stipanicic, desmarcó a la empresa estatal de la definición y aclaró que “no corresponde su participación en temas propios de la regulación de la distribución”.

“Ancap entrega el combustible en las plantas de distribución del país (La Tablada, Paysandú, Durazno, Juan Lacaze y Treinta y Tres) y la llegada a las estaciones es responsabilidad de la cadena de la distribución (distribuidoras DUCSA, Axion y Disa y estaciones con flete propio)”, escribió el jerarca en su cuenta de X.

Sobre el anuncio de detención de actividades de transporte de combustible es necesario recordar que las mismas son ajenas a la decisión de @AncapUruguay y no corresponde su participación en temas propios de la regulación de la distribución. — A. Stipanicic (@a_stipanicic) November 12, 2023

