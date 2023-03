En el kilómetro 8,500 de la ruta 48, en Rincón del Colorado, a medio camino entre la ruta 36 y Las Brujas, se realizó el 5º Encuentro del Ovino y la Granja. Sábado y domingo de exposiciones de animales, charlas, feria de artesanías, rincón infantil, cabalgatas, plaza de comidas y espectáculos musicales en vivo.

Esta vez participaron exponiendo 47 cabañas del rubro ovino, con una destacada genética. En diálogo con la diaria, Nurys Zerpa, integrante de la Sociedad de Fomento Rural de Rincón del Colorado y de la asociación civil Encuentro del Ovino y la Granja, que organiza el evento, señaló que el objetivo es “fomentar la producción ovina en pequeña escala”. El encuentro atrae fundamentalmente a productores de Canelones y de Montevideo Rural, pero han comenzado a exponer también productores de otros departamentos del país. “Son productores chiquitos, a pequeña escala, por eso decimos que es el encuentro del ovino y la granja, porque el productor dejó de ser hortifrutícola exclusivamente y anexó el ovino en su chacra”, explicó.

Zerpa dijo que productores de otros departamentos “se han sumado porque tienen la necesidad de este encuentro, que tiene una exposición muy buena, con una genética excelente. Entonces, nos están pidiendo de otros departamentos que sumemos y que nos abramos más al resto del país”.

Fondos rotatorios

Una de las principales actividades del encuentro es la entrega de los fondos rotatorios, que se hizo el sábado. “Hacemos un llamado a mitad de año, se postula mucha gente con las características que tienen que tener para el llamado. Después hacemos una selección según la cantidad de fondos que tengamos, los visitamos a todos en el predio para ver en qué condiciones están como para recibir el fondo. Este consiste en 10 vientres [hembras] y un reproductor [macho], y el favorecido tiene cinco años para devolver 14 hembras. Es un complemento, una ayuda para empezar con un fondo con valor de 2.500 dólares, que al productor no le cuesta nada. Se lo entregamos y ellos van devolviendo hembras, el primer año se le da de gracia. Van devolviendo y esos fondos son los que luego se van dando a otros productores”, contó Zerpa.

5º Encuentro del Ovino y la Granja. Foto: s/d de autor

Este sábado, la organización entregó ocho fondos, es decir “80 hembras y ocho reproductores, y de esos, menos uno, son todas devoluciones de otros productores anteriores. ¡Es un orgullo para nosotros!”, subrayó la productora.

Los productores colaboran también entre sí de otras maneras, por ejemplo, haciendo rotación de los reproductores, para evitar la consanguinidad, pero además hay un fondo para la adquisición de semillas. “Al productor le financiamos por seis meses la semilla, le entregamos verdeo de verano y de invierno, plantan y a los seis meses pagan ese valor sin ningún valor agregado”, dijo Zerpa.

Los productores incorporaron al ovino pero no para la producción de lana porque “no hay comercialización”. “La lana es un costo porque hay que pagar un esquilador y no se puede vender. Para la venta de corderos venimos viendo desde hace un tiempo cómo la podemos hacer porque la faena predial está prohibida. Somos pequeños productores que tenemos 10, 20, 30 ovejas y qué hacemos. No tenemos cómo venderle el cordero al frigorífico, cómo llevarlo. Por eso ahora estamos tratando de juntarnos para ver si podemos venderle al frigorífico pero todos juntos. Pero estamos tan dispersos en el departamento que también la logística de juntar a todos los productores es compleja”, expresó Zerpa.

Sobre este 5º Encuentro del Ovino y la Granja, Zerpa valoró la alta participación de productores, de público en general, y destacó que con cada edición se crece un poco más en puestos, en la oferta gastronómica y en los espectáculos. Este sábado subieron al escenario De tierra adentro, Horacio Thove y Sebastián Macció, Catherine Vergnes y Majo y la del 13.

5º Encuentro del Ovino y la Granja. Foto: s/d de autor

El encuentro tuvo también una charla sobre cunicultura y una exposición de conejos reproductores premiados.

De la inauguración participaron el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Fernando Mattos, el intendente de Canelones, Yamandú Orsi, y el alcalde de Los Cerrillos, Rodrigo Roncio, entre otras autoridades nacionales y locales.