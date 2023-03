La Mesa Sindical Coordinadora de Entes (MSCE) resolvió este lunes convocar a un paro nacional de trabajadores de empresas públicas con movilizaciones para el miércoles 12 de abril, informó a la diaria su coordinador, Juan González.

El dirigente dijo que venían negociando con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) sobre dos temas: la recuperación del salario perdido en 2021 y la incorporación de personal en las empresas públicas. “Esa pérdida de salario que el gobierno admitió que existió en los funcionarios públicos y que había que sentarse a ver de cuánto había sido y cómo se iba a pagar y, por otro lado, también se venía hablando en el ámbito de negociación con la OPP el tema del ingreso de personal que veníamos reclamando porque ni siquiera se cumplio el ingreso de un trabajador cada tres vacantes generadas, como planteó el gobierno”, dijo González.

El coordinador de la MSCE señaló que se venían reuniendo periódicamente con la OPP pero “la distancia entre las propuestas de las partes es bastante grande”. Por ejemplo, “se arrancó la negociación” reclamando por parte de la MSCE 7,96% de ajuste salarial, “que es la inflación de 2021 íntegra”, y “el gobierno arrancó en 2,8%, y si bien hubo movimientos, las diferencias siguen siendo muy importantes”.

En cuanto a la incorporación de personal, Gonzaléz señaló que los representantes del gobierno no pudieron garantizar en el borrador de convenio que iban a cumplir con “el tres por uno de las vacantes”. “No lo pudieron asegurar en el papel y entonces quedaba como una intención”, agregó. Señaló que en lo que va de esta administración, en OSE se fueron 900 funcionarios y no ingresó ninguno, en el Correo se fueron 250 e ingresaron 20 y en el Banco de Previsión Social se fueron 600 y entraron 100, por nombrar algunas empresas, “lo que ha venido resintiendo los servicios”.

Por lo tanto, “si no hay más margen para negociar no podemos continuar con la negociación, no tiene mucho sentido, se cerró la negociación hace poco más de un mes y no ha habido nuevos contactos”, añadió.

González advirtió que luego del paro van a evaluar otras acciones, como la de ocupar los edificios de las empresas públicas, algo que habían anunciado el año pasado.

Los servicios están en riesgo

Por su parte, Pedro Andrada, del Sindicato Único Portuario y Ramas Afines (SUPRA), dijo a la diaria que los trabajadores de las empresas públicas son “los únicos empleados públicos” que no tienen “un convenio colectivo a la fecha” y que el último convenio colectivo venció en diciembre de 2022.

Para Andrada, “el mismo presidente [Luis Lacalle Pou] se comprometió a que los trabajadores íbamos a recuperar el 100% de lo perdido en la pandemia, eso no está pasando y no va a pasar”.

“De todas maneras, la MSCE prioriza el ingreso de personal por sobre el salario. En su momento la MSCE estuvo de acuerdo en rescindir inclusive salario a cambio del ingreso de personal. Estamos diciendo que los servicios están en riesgo y OSE es una de las más afectadas. El sindicato denuncia que tiene plantas potabilizadoras en el interior del país con un único funcionario. En el puerto de Montevideo hay servicios que directamente no se están pudiendo prestar y se están contratando a empresas privadas para que los den, porque el personal no alcanza”, concluyó.

La MSCE está integrada por el SUPRA, la Asociación de Funcionarios Postales del Uruguay, la Asociación de Bancarios del Uruguay, la Asociación de Funcionarios del Instituto Nacional de Colonización, la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social, la Federación Ancap, la Agrupación de Funcionarios de la UTE, la Federación de Funcionarios de OSE, el Sindicato Único de las Telecomunicaciones y la Unión Ferroviaria.