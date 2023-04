En la sesión de la Cámara de Senadores de este martes los legisladores de la coalición de gobierno votaron afirmativamente el proyecto de ley de personería jurídica de los sindicatos, que ya tenía media sanción desde finales de 2021, momento en que la Cámara de Diputados también lo aprobó. El resultado de la votación en la cámara alta fue de 17 a 29 votos a favor de la aprobación de la ley.

Además, los senadores se pronunciaron sobre dos agregados que Cabildo Abierto (CA) quería incorporar al proyecto: el voto secreto en los sindicatos y eliminar el descuento automático en la cuota sindical. Sin embargo, esas iniciativas no fueron acompañadas por la coalición y no prosperaron.

El primero en tomar la palabra durante la sesión fue el legislador cabildante Raúl Lozano, que ofició como miembro informante del proyecto. Comenzó su oratoria destacando que el Parlamento recibió a delegaciones del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, los sindicatos y los empresarios para escuchar su opinión sobre la ley. En ese sentido, indicó que “no es un proyecto consensuado en su totalidad, pero tampoco las partes se opusieron firmemente. Hay artículos que contemplan aspiraciones del movimiento sindical y otros las del sector empleador”.

De acuerdo a Lozano, la personería jurídica le confiere a la entidad gremial “un marco legal claro y objetivo” que favorece las actuaciones de organizaciones “conforme a derecho, en favor de sus integrantes y facilitando su propia operativa”. Además aclaró que el proyecto no alude a la personería gremial, “garantizada en nuestro ordenamiento jurídico vigente”, sino que a la personería jurídica. Por lo tanto, “de ninguna manera se puede decir que se estén limitando los derechos que tienen relación con el ejercicio de la actividad gremial propiamente dicha”.

Por el lado de la oposición destacó la intervención del senador frenteamplista Óscar Andrade, que señaló que su fuerza política no acompañó la iniciativa por “razones de contenido y de oportunidad”. Explicó que las relaciones laborales en Uruguay tienen como característica una “altísima autonomía” sin intervención del Estado. En segundo lugar, apuntó que el proyecto no atiende un “problema principal” que es la conflictividad laboral. De acuerdo al senador, el origen de la conflictividad laboral en Uruguay tiene que ver con incumplimientos laborales de los empresarios y no con la ley de negociación colectiva.

En cuanto al contenido del proyecto, Andrade apuntó que “no incorpora sanciones y mayores obligaciones para los empresarios para cumplir con dar información durante las instancias de negociación colectiva”. Pero principalmente, indicó que todos los sindicatos grandes del país tienen personería jurídica, por lo tanto, el proyecto perjudica a las asociaciones de trabajadores más pequeñas que no la tienen. En ese sentido, planteó que los trabajadores reciben sanciones por no tener personería jurídica, pero el proyecto no indica sanciones para las empresas que no las tengan.