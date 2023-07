La Asociación de Funcionarios del Instituto Nacional de Colonización (Afinco) emitió este miércoles un comunicado en el que denuncia que en los últimos días el directorio del organismo “votó por segunda vez en este período la duplicación de las partidas de secretaría (compensaciones adscriptos al directorio)”, que “pasaron de tres millones de pesos anuales en 2020 a casi 16 millones de pesos anuales en 2023”. Afinco entiende que “es una medida desproporcionada e injustificable”.

Para el sindicato, esto se suma a “la falta de ingreso de personal, la venta de tierras sin respetar las reglas que este mismo directorio impuso y la rebaja salarial”, señala Afinco.

Además, el sindicato rechaza “el incumplimiento de la Ley de Negociación Colectiva que se cristaliza en delegados de la administración a la bipartita sin capacidad de negociación ni respuesta a las necesidades y/o propuestas de las y los funcionarios, la imposición de reglamentos desconociendo este ámbito y la no convocatoria del sindicato a otros espacios que debieran funcionar de forma bipartita”.

Denuncia que “esta administración no está haciendo compras significativas de tierras” y que a “la quita de recursos de la Rendición de Cuentas de 2021 se suma la inoperancia para hacer uso del superávit operativo, que asciende -sólo en 2022- a dos millones de dólares, según los balances públicos del ente”.

Afinco señala que en este “contexto de casi nulo ingreso de tierras”, el directorio del Instituto Nacional de Colonización (INC) aprobó “un régimen de venta de fracciones a colonos”. “En pocos meses se han consolidado compromisos de venta de fracciones que superan la superficie comprada por el INC en el período 2021-2023. Pero lo más grave es que se está autorizando la venta de tierras a colonos que tenían medidas judiciales de lanzamiento, cuando este directorio había dispuesto como requisito que no existieran incumplimientos para quienes quisieran comprar la tierra”, subraya el sindicato.

Finalmente, Afinco ve “con preocupación” cómo la administración “viene manejando discrecionalmente la cobertura de vacantes y el ingreso de personal”. “Además de no cumplir con la regla del 3x1, vemos que la falta de planificación de los recursos humanos es una constante. Nos parece increíble que la administración no tenga prevista la apertura de concursos a cargos gerenciales (subgerencia y gerencias de área), los cuales quedarán subrogados a dedo, como mínimo, hasta fines de 2025”, sostiene el sindicato.