La Asociación de Empleados de Estadística y Censo (Aseec) y su filial, la Agrupación de Censistas, aguardan una comunicación por parte de las autoridades del Instituto Nacional de Estadística (INE), especialmente del director Diego Aboal, para dialogar acerca del atraso en el pago de salarios y de ciertas dificultades en las condiciones laborales.

Marcos de Campo, responsable de la secretaría y coordinación de la Aseec, dijo a la diaria que tras haber hecho las gestiones pertinentes para reunirse con el jerarca, el pedido no fue respondido. Por otra parte, calificó de “rotas” las relaciones actuales entre Aseec y el directorio del INE.

Simultáneamente se vienen desarrollando conversaciones en el ámbito de la Dirección Nacional de Trabajo (Dinatra) del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS). “Buscamos alternativas por distintos lados para ver si el director [Aboal] responde”, señaló De Campo.

Comentó que la última instancia de diálogo con el directorio fue el pasado 14 de agosto en el MTSS. Esa vez Aboal no asistió, “pero envió a funcionarios en su representación, quienes plantearon que ellos no tenían capacidad ni poder de decisión ni de negociación”, explicó De Campo. Agregó que el mensaje de Aboal que transmitieron los funcionarios fue que “está dispuesto a dialogar pero en un ámbito bipartito”. El sindicalista señaló que lo último que les dijo el director del INE es que no recibirá a los trabajadores hasta que finalice el censo. Fuentes del INE manifestaron a la diaria que “desconocen” que esto haya sido así y declararon que “no están al tanto” de las situaciones planteadas por el sindicato.

Consultado sobre cuándo termina el trabajo de los encuestadores, De Campo contestó que “no hay una fecha de finalización del censo”, ya que “el director no la proporciona, y no sabemos cuándo es”. Recalcó que los funcionarios “tienen problemas que surgen del propio censo para plantear, como así temas relacionados con la forma de pago, el bajo salario que perciben, además de casos graves con censistas que fueron rapiñados en situaciones de violencia”.

De Campo dijo que “son temas a los que no sabemos si se les dará una solución y que responden a la negociación colectiva, para los cuales no hay respuesta alguna. Incluso hay asuntos que vienen desde antes de que comenzara el censo nacional”. Añadió que, al no existir una comunicación fluida con el directorio, “todo sigue igual, como si nada pasara”.

Entre las gestiones para dar respuesta a estos temas, una delegación de Aseec se presentó el miércoles 6 de setiembre ante la Comisión de Legislación del Trabajo y Seguridad Social de la Cámara de Diputados. “Se expuso lo que sucede. Hay violaciones claras de la legislación laboral, por ejemplo, la negociación colectiva”, sostuvo De Campo. Agregó que los legisladores de la comisión se ofrecieron a interceder y anunciaron que convocarán próximamente a Aboal para que exponga su versión.

Una de las iniciativas de Aseec fue la de recurrir a integrantes de la directiva de la Federación Uruguaya de Empleados del Comercio y Servicios (Fuecys), con quienes tuvieron una reunión el jueves. En la instancia, representantes de Fuecys asesoraron a los integrantes de Aseec sobre el funcionamiento y las características del grupo 19 de los Consejos de Salarios, en particular del subgrupo 13, denominado Investigación de Mercado y Estudios Sociales, ya que los contratos de los censistas se rigen en ese ámbito. Pese a ser un organismo público, el INE acordó con los trabajadores un contrato privado.

Acerca de si evalúan tomar medidas, De Campo dijo que se hizo un paro en la última semana de julio, producto del retraso de un mes en el pago de los salarios, pero que posteriormente no se tomó ninguna otra acción. “Tendremos que analizar si tomamos más medidas en una reunión que vamos a tener la semana que viene”, adelantó.

Por su parte, un grupo de 70 trabajadores que integran la Agrupación de Censistas envió el 7 de setiembre una carta a la contadora Beatriz Moratorio, gerenta de administración de fondos de la Corporación Nacional para el Desarrollo (CND). La nota aborda diversos puntos, entre ellos el contrato entre las partes, el pago de salarios, las condiciones de trabajo y la seguridad de los trabajadores en algunos puntos de la zona metropolitana. Ni Moratorio ni la CND respondieron esa carta. “Seguimos mostrando una actitud de diálogo y compromiso con nuestra tarea, pero solicitamos una instancia para encontrar una solución negociada a estas grandes problemáticas que hacen a la calidad del Censo de todos”, concluye la misiva.

Desde el INE indicaron a la diaria que la fecha de finalización del censo “se anunciará en breve”. Además, aseguraron que a la fecha “no hay ningún censista que no haya recibido su remuneración”. Con respecto a las situaciones de rapiña denunciadas por los censistas, sostienen que “en todos los lugares donde se realizaron operativos grupales estuvieron acompañados por la Policía” y sobre las situaciones planteadas dijeron que “todas tuvieron su respectivo tratamiento”.