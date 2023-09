El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) resolvió no renovar el seguro de paro de 14 de los 58 trabajadores despedidos en marzo por Acodike y Riogas, algo que fue solicitado tanto por la Asociación Laboral de Funcionarios de Acodike Supergás (Alfas) como por la Comisión de Legislación del Trabajo y Seguridad Social de la Cámara de Diputados.

En diálogo con la diaria, el presidente del sindicato, Andrés Guichón, dijo que la decisión “sorprendió” no sólo porque el pedido surgió del Parlamento con una aprobación casi unánime, sino también porque “era razonable”. El MTSS “estuvo presente y fue testigo de todas las instancias de negociación y de la falta de voluntad de la empresa”, afirmó. De hecho, “las autoridades del ministerio nos reconocían a nosotros que era algo antisindical” y observaban “la intención de destruir al sindicato por parte de la empresa”, aseguró. Según Guichón, dado que no existió ninguna justificación para las desvinculaciones y fue contratado “más personal que el que había sido despedido”, los trabajadores entendían que la cartera “no iba a tener problema en hacer esta extensión” mientras los afectados conseguían otras soluciones laborales. Este punto es central porque “lo más complicado es que el conflicto se consumió prácticamente todos los meses del seguro de desempleo, durante los cuales los trabajadores no buscaban otra salida porque estaban a la espera de qué pasaba”, destacó.

“No sabemos si esto es un tema ideológico”, pero “el ministro cada vez que tiene que dar su opinión ante algún tema sindical va en contra de los sindicatos” y “eso no nos sorprende”, planteó el presidente de Alfas. Sin embargo, teniendo en cuenta la particularidad de este conflicto, los trabajadores consideraban que la respuesta podía ser diferente.

La intención no es “entrar en una cadena de pedir extensión de seguro de paro”, pero sí contemplar a quienes aún continúan desempleados y brindarles un apoyo para poder salir adelante. En ese sentido, el sindicato ya ha comunicado que está dispuesto a que la prórroga sea menor a seis meses o a formular otras alternativas, pero aún no ha tenido una respuesta oficial, señaló Guichón.

Ahora se buscará pedir un nuevo ámbito con el MTSS desde el PIT-CNT y luego se evaluará cómo seguir. “No descartamos” tomar medidas, dijo Guichón. “En su momento se nos pidió que diéramos algunas señales como para bajar las aguas y se generaron algunos compromisos para que nosotros bajáramos el perfil del conflicto, pero si volvemos a no tener respuestas, volveremos a tomar la misma postura”, concluyó.