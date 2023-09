La Asociación de Trabajadores de Copsa (ATC) comienza paulatinamente a analizar la opción de recurrir a la Justicia laboral, en caso de que en las próximas instancias de negociación con la empresa no se llegue a un acuerdo por la deuda que a setiembre del año en curso asciende aproximadamente a 50 millones de pesos, dijo a la diaria el presidente de ATC, Andrés Martínez.

En la órbita del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), y con la presencia de representantes de la Dirección Nacional de Trabajo (Dinatra), se reunieron este martes nuevamente los trabajadores y la empresa. Martínez dijo que en esta instancia la Dinatra presentó una propuesta, pero que esta fue rechazada por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), por considerar que ya había volcado los recursos para el pago del incremento salarial correspondiente al sector.

“Estamos en un punto muerto”, dijo Martínez, quien agregó que la empresa no presentó ninguna propuesta para darle salida al conflicto. Ahora, la próxima reunión será el miércoles 27. Para esa jornada, tanto los trabajadores como Copsa deben presentar propuestas, las cuales serán estudiadas por la Dinatra, con el objetivo de encontrar un punto medio que pueda satisfacer a las partes.

El dirigente señaló que ante el MTSS se presentaron algunas iniciativas, las que, según Martínez, la secretaría de Estado calificó como viables. “Los trabajadores deberíamos ceder un poco más, pero lo que queremos es resolver el problema y que no se generen nuevas deudas a futuro”, comentó. Recordó que en febrero pasado se había alcanzado un acuerdo con la empresa, pero luego de tres meses esta no cumplió más con el convenio.

“Volvimos a fojas cero. El empresario incumple y no hay responsabilidad. Nadie se hace cargo. Y el Ministerio de Trabajo dice que no tiene herramientas como para exigir a Copsa que se ponga a tiro”, sostuvo Martínez, y agregó que la posibilidad de ir a la Justicia es el último camino a recorrer. “Es el que no queremos, pero entendemos que la vía judicial es única”, expresó. Aclaró que esa decisión no es sencilla porque primero se debe presentar y debatir en asamblea, y que con mucha suerte el proceso judicial “puede llevar un mínimo de dos años”.

La deuda de la empresa con los empleados data de 2021, aunque para el representante de los trabajadores, “cuando cancelan una deuda, luego generan otras. Es una bola de nieve”. Martinez explicó que a la fecha, según el registro en el BPS, la empresa figura con 430 trabajadores dependientes, que más los accionistas (sociedad de hecho) suman entre 950 y 1.000 trabajadores en total. Consultado por posibles futuras medidas, respondió que “se analizará qué medidas tomar, pero que a la vez no impliquen el desgaste del trabajador, que ya viene bastante castigado”. Manifestó además que a medida que pasa el tiempo se agotan las medidas a aplicar, y que los trabajadores no quieren perder dinero, ya que hacer un paro y concurrir a una movilización “cuesta”.

Mientras se desarrollaba la reunión, representantes de la Unión Nacional de Obreros y Trabajadores del Transporte (Unott) y la Asociación Sindical de Cooperativistas y Obreros del Transporte (Ascot) se movilizaron este martes desde las 10.00, “en solidaridad con los trabajadores de Copsa unidos en ATC y el sector suburbano”. Posteriormente a la instancia en el MTSS, la calle fue cortada por trabajadores que mostraron una pancarta.

En línea con el respaldo recibido, Martínez dijo que la Unott ya tiene sobre la mesa la posibilidad de convocar a un paro general del transporte por 24 horas. En caso de que no existan avances en la negociación del miércoles 27, allí entre los trabajadores de Copsa y la Unott se comenzaría a dar mejor forma a la opción de la paralización. “No entendemos cómo los empresarios están tan impunes y el gobierno no presiona nunca. Se trata de un servicio público brindado por privados”, concluyó.

Hasta el día de esa reunión, la actividad de los trabajadores de Copsa será normal en cuanto a la frecuencia y salida de los servicios.