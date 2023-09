El Sindicato Único Portuario y Ramas Afines (Supra) realiza un nuevo paro de 24 horas, que comenzó este martes a las 9.00, ante la falta de avances en las negociaciones con los empresarios en la 10ª ronda de los Consejos de Salarios. La paralización fue en el sector de depósitos portuarios y extraportuarios.

Martín García, presidente del Sindicato de Montecon e integrante de la directiva del Supra, dijo a la diaria que este martes por la mañana se desarrolló una asamblea de carácter informativo, en la que se hizo una puesta a punto de cómo está el dialogo en la actualidad. Además, este lunes 18 hubo otra reunión, en la que los trabajadores analizaron la marcha de las negociaciones y las medidas tomadas hasta el momento.

Respecto de los negociadores en nombre de las empresas, explicó que hasta ahora “lo que han presentado sigue por debajo de las pautas que marca el propio gobierno para la negociación”. Por tal motivo, se comunicó nuevamente a los representantes de los empresarios que los trabajadores no tienen intención de moverse de los pedidos y reivindicaciones presentados hasta el momento.

“Los empresarios no se movieron un centímetro en nada”, dijo García, y explicó que el próximo jueves hay una nueva reunión, a los efectos de volver a analizar la situación y, con ello, la posibilidad de tomar nuevas medidas. Agregó que en el último mes y medio hubo unas cinco reuniones y que las empresas mantienen la misma tesitura.

García señaló que hasta ahora, a pesar de la falta de entendimiento entre las partes, la Dirección Nacional del Trabajo (Dinatra) no se ha involucrado ni ha mediado en ningún tema que deban negociar los involucrados. “Si estamos alejados entre lo que nosotros pedimos y lo que ellos ofrecen, va a ser muy difícil”, comentó.

Consultado sobre la posibilidad al día de la fecha de que el gobierno tenga que laudar en ese sector, respondió que “las empresas están observando y esperando qué pasa con el tema del dólar. En 23 años que soy trabajador portuario, en realidad, nunca habíamos llegado a tener un choque como el de ahora. Los empresarios no se quieren arriesgar a pagar un correctivo que es una bomba de tiempo. Que estemos de este lado no quiere decir que no entendamos a la otra parte”.

La próxima reunión con el Centro de Navegación (Cennave) es el próximo jueves 21 en la mañana y, posteriormente a ese encuentro, se reunirá nuevamente la directiva del Supra para evaluar los resultados de esa instancia y decidir si se suspenden las medidas o no. El dirigente recordó que el acuerdo con las empresas, se firme cuando se firme, es retroactivo al 1° de julio pasado, por lo que este punto no se considera un problema.

Conclusiones de la última reunión

En el balance de la asamblea efectuada este martes se desprende que luego de la última instancia de negociación entre las partes, y con la Dinatra como participante, los trabajadores consideran que la propuesta de las empresas es “totalmente regresiva, insuficiente y carente de contexto”. “De la plataforma presentada por los trabajadores, la respuesta tanto en depósitos portuarios como en los operadores es no”, informo el Supra.

El Cennave propone ajustes semestrales, con porcentajes vinculados a la inflación proyectada (en depósitos agregaron 0,5% en enero de 2024 y 0,5% en enero de 2025). “Los trabajadores entendemos que la situación actual del puerto y su evolución, desde el año 2020 al día de hoy, permiten otras mejoras, situación que el Centro de Navegación no acepta y/o desconoce”, dice el comunicado.

Se advierte, además, que los trabajadores de TCP, en la misma línea que el Secretariado Ejecutivo, al no encontrar avances, irán definiendo nuevas movilizaciones. Producto de esta asamblea, y en síntesis, el sindicato resolvió “continuar monitoreando la situación y, en el caso de no encontrar avances en las negociaciones, continuar con las paralizaciones en el marco de un conflicto de carácter general y nacional”.