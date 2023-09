Los trabajadores adheridos a la Federación Ancap (Fancap) resolvieron llevar adelante una asamblea general el próximo jueves 14 desde las 10.00 en el local de Sutel, a los efectos de evaluar el resultado de la apertura de sobres para la búsqueda de socios privados en el negocio del pórtland -instancia que finalmente no tuvo ofertas-, que se llevó a cabo este martes.

En el marco de un paro con movilización efectuada en las puertas de la refinería de La Teja, este martes a las 11.00, se informó a los trabajadores de la próxima reunión, una instancia que podría ser crucial para definir los pasos a seguir. El paro realizado convocó a los trabajadores para manifestarse en contra de la apertura de sobres en la licitación, instancia que se concretó horas más tarde en las oficinas del ente estatal. La concentración, que tuvo algunas banderas y pancartas, se realizó de manera pacífica -no hubo ni gritos ni cánticos-, y se extendió hasta las 13.00.

La presidenta de Fancap, Natalia Belo, explicó en el acto que el paro era “en contra de la entrega de la industria cementera” y “en contra de un pliego que va en contra de la Constitución, que entrega por entre 40 y 100 años la piedra caliza y las plantas de Ancap”. Agregó que la iniciativa “le quita el trabajo a no menos de 300 familias del Sunca [Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos] y no sabemos el nivel de afectación que va tener para los trabajadores de Ancap”.

“La falsa promesa de que iba a venir un privado a invertir ya quedó claramente demostrada hace 15 días, cuando este directorio planteó bajar a la mitad la necesidad de inversión del privado”, expresó, y apuntó que “obviamente lo que está en disputa es un tema ideológico”, porque “es mentira que los argumentos detrás de la definición de este directorio sean técnicos o económicos; la definición es política y es estratégica: reducir Ancap a la más mínima expresión”.

Foto: Ernesto Ryan

Posterior a su oratoria frente a los trabajadores, la dirigente sindical dijo a la diaria que “lo que queda de este paro y movilización es la unidad de acción del sindicato, en torno a la defensa de la industria cementera, que la venimos llevando hace años, y en particular en este 2023, que se han intensificado las medidas como nunca en la historia del gremio”. Afirmó que “hemos llevado adelante ocupaciones, medidas sorpresivas. Destacamos que vamos a tener una muy buena convocatoria el día jueves 14, a una asamblea general donde con el resultado de la apertura de ofertas, estaremos evaluando como continuar la defensa de la industria cementera”.

Consultada acerca del diálogo actual con el directorio de Ancap, Bello respondió que “las relaciones están tensas. Entendemos que hay del otro lado un carácter muy fuerte que no permite el acercamiento. Nuestro sindicato movió oposiciones en el planteo. Partimos de un planteo original de que el pliego se retirara, y después planteamos que pasara al próximo gobierno, y en última instancia planteamos que la apertura del pliego se postergara para marzo o abril de 2024. Cuestión de que hace dos meses Ancap pudo postergar la apertura de las ofertas por ese plazo a solicitud de las empresas, y nos parece que, dado lo que está puesto en la mesa, la afectación al paro de unidades por recorte de horas extras, era posible que frente a ese sobrecosto que se corriera la apertura del pliego licitatorio con vistas a mantener una parada en paz”.

Foto: Ernesto Ryan

Bello dijo que “del otro lado no hubo ningún tipo de flexibilización, y lo que si ha habido es una voluntad expresa, planteada incluso a nivel tripartito, de persecución a los trabajadores. Sancionándolos hasta por adherirse al decreto internacional número 291 en una situación insólita, porque esa circunstancia en particular la veníamos negociando muy bien a nivel de la Inspección General del Trabajo con muy buen diálogo con las partes de Ancap este al respecto del tema de la seguridad de la planta, y no le hace honor al buen dialogo que tenemos en otros ámbitos”.

“Nosotros hemos dado bastantes pasos atrás. Venimos desarrollando las medidas con el cuidado de no desabastecer y de no generar ningún hecho peligroso para la vida de las personas, ni de los equipos, ni de los barrios en los que están las plantas. Entendemos que es hora de que este directorio recapacite, porque lo que está en juego es algo mucho más grande, que es el interés de la población toda. Nosotros estamos abiertos al diálogo”, concluyó la dirigente.

Preocupación en el PIT-CNT

Por su parte, Gerardo Rodríguez -integrante del Secretariado Ejecutivo del PI-CNT y expresidente de Fancap-, dijo a la diaria que ven el tema “con mucha preocupación. Estamos en un proceso de lucha y resistencia para mantener la industria cementera en la órbita estatal desde hace años, pero en este momento hoy indudablemente hay un punto de quiebre con el tema de la apertura de la licitación. Nosotros vamos a seguir apoyando y respaldando a la Federación. El jueves 14 tenemos una asamblea general y ahí tenemos que analizar la situación en el contexto de un paro de mantenimiento de la refinería que todos sabemos lo que implica, y también la defensa de esta causa que es prioritaria”.

Rodríguez señaló que la apertura de sobres “agudiza una orientación de este gobierno, de vaciamiento de las empresas públicas. Es que hay una nueva modalidad de privatización. No se plantea la privatización con la forma tradicional, sino que se apuesta a vaciar a los entes autónomos y los servicios de centralizados en su esencia. Sacarle la razón de ser. En este caso se dice que es una asociación, y se mantiene un 10% el nombre de acá, pero se entrega todo el patrimonio de los recursos naturales a un privado. Estamos en diversos frentes con situaciones similares”.

“Esto se ve en otras áreas como por ejemplo el supergás donde sabemos que hay un subsidio que paga todo el pueblo, para que los más necesitados tengan acceso a ese servicio esencial que es el supergas, que la mayoría de los uruguayos cocinan o se calefaccionan con él. Vemos que hoy está este orientado solo para la gente que tiene tarjeta social, pero sin embargo hay entre 500 mil y un millón de uruguayos que ganan entre 25 mil y 30.000 pesos, y que el precio de una garrafa en mil pesos es prohibitivo”, afirmo el dirigente.