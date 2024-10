La Intergremial Marítima, conformada por el Centro de Maquinistas Navales (CMN), el Sindicato Único de Patrones de Pesca de Uruguay, Tráfico y Cabotaje (Sudeppu TC) y el Sindicato Único Nacional de Trabajadores del Mar y Afines (Suntma), denunció que la empresa canadiense Cooke Uruguay tiene desde hace más de un mes, en una embarcación de bandera uruguaya, a ocho personas cumpliendo con diversas tareas, en condiciones similares a un sistema de esclavitud.

Alexis Pintos, dirigente de la Intergremial Marítima y presidente del Suntma, dijo este viernes a la diaria que en la Ley de Presupuesto de 2020 “hubo un cambio en la legislación que se concretó sin consultar a ninguno de los gremios, ni a quienes trabajan en el sector pesquero: sólo consultaron a las cámaras empresariales”. Esta modificación implicó que “las tripulaciones nacionales desciendan del porcentaje que había antes, en algunos casos hasta el 50%”. Esto, señaló, es lo que permite la mano de obra de países extranjeros.

“Entendemos que muchas veces hay trabajadores que vienen en esas condiciones. En la organización nos enteramos de que hace poco más de un mes bajaron de una embarcación ocho trabajadores uruguayos y ascendieron ocho tripulantes indonesios”, dijo.

En ese sentido, comentó que se hizo un cambio de tripulación “de manera abrupta”, y que la embarcación “no cuenta con ningún tipo de tecnología”. “Ese barco lo tripulamos hace décadas atrás”, agregó. Sobre la situación de los trabajadores, dijo que “las condiciones de trabajo de esta mano de obra es de pseudoesclavitud. Es decir, están confinados a un ambiente como el del barco, no pueden descender, no tienen documentación, tienen una relación de total dependencia con la empresa, trabajan de domingo a domingo y no gozan de descanso, y cumplen diversas tareas en formato multioficios. Son condiciones prácticamente de esclavitud”.

Al respecto, afirmó que “en una primera instancia, no hubo mayores respuestas, pero en una segunda reunión de diálogo en el MTSS, la empresa se amparó en la protección de datos, algo en lo que está en su derecho. Cuando consultamos por los laudos, que es el trasfondo por el cual traen trabajadores desde la otra punta del mundo, nos respondieron que los indonesios iban a recibir el mismo salario que los uruguayos”.

“Lo que está haciendo esta empresa es atacar la mano de obra nacional”, dijo Alexis Pintos, quien aclaró que en su momento, cuando se tomó conocimiento real del tema, se hicieron las denuncias correspondientes ante el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Dirección Nacional de Migración. “Estamos esperando respuestas de las distintas autoridades para saber cómo avanzamos en este tema”, manifestó.

Dijo que la Intergremial Marítima hizo averiguaciones ante la Inspección General del Trabajo del MTSS: “Qué documentación tenían, en qué condiciones habían llegado al país, qué salario percibirían, qué trabajos ejecutarían”. Señaló que “no hemos tenido respuesta y no hay avances al respecto”. Además, acotó que la embarcación está trabajando normalmente.

El dirigente recalcó que “no tenemos un problema con el origen de los trabajadores”, sino con “el trato y las condiciones en las que están esas personas”. “Sabemos que en muchas ocasiones llegan acá porque están mucho peor en su país”, agregó. Afirmó que desde la Intergremial Marítima “no vamos a ser cómplices de esos abusos, y en cada oportunidad que podamos lo vamos a denunciar, como ya lo hemos hecho. Lamentablemente, esto no es nuevo en el puerto de Montevideo”.

Consultado acerca de cuáles serían los pasos a seguir si con el transcurso de los días no hay respuestas, respondió que “por el momento estamos emprendiendo el camino del diálogo. Llegado el momento, si la situación no tiene solución y además se agudiza, se evaluará qué medidas se tomarían. Por ahora, lo que hacemos es agotar las vías de comunicación”.

Consultado sobre si ha existido alguna instancia de comunicación, en las últimas semanas, con representantes de la Cámara de Industrias Pesqueras del Uruguay y la de Armadores Pesqueros del Uruguay por esta situación, dijo que no y “que sólo estamos dialogando con la empresa, ya que es la que ha incursionado en esta práctica”.

la diaria consultó este viernes, acerca de este asunto, a una autoridad del MTSS que confirmó la renuncia recibida, señaló que el caso está en investigación y dijo que “no hay información nueva para comentar sobre ese tema en este momento”.