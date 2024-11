La Federación Obrera de la Industria de la Carne y Afines (Foica) resolvió, ante la falta de acuerdos en el marco de la negociación colectiva a nivel de Consejos de Salarios, ejecutar un paro general nacional por 24 horas en la industria frigorífica este viernes 29. La paralización se lleva adelante en unas 20 plantas.

En un comunicado, la organización sindical informó que, “pese a los esfuerzos realizados por el sindicato para alcanzar acuerdos justos y equilibrados, la falta de avances concretos por parte de las cámaras empresariales nos obliga a tomar esta decisión”.

El presidente de la Foica, Martín Cardozo, dijo a la diaria este viernes que “el convenio colectivo venció el pasado 1° de julio, y paralelamente también se venció el convenio colectivo del sector tripería, que es un subgrupo nuevo. El sindicato suspendió las negociaciones con la industria frigorífica hasta no cerrar un convenio en el sector tripería. Cuando se logró un acuerdo en ese sector, comenzamos las negociaciones con el sector de la industria frigorífica”.

Explicó que la medida del paro responde a que “no hay avances. Se presentaron un par de propuestas y las empresas se han mantenido firmes. En principio era prorrogar el convenio y modificar algunos beneficios. Ahora lo único que han planteado es prorrogar el convenio que tenemos hasta julio de 2026, con lo que Foica no está de acuerdo, en el entendido de que 2025 va a ser un año de trabajo. La única manera de prorrogar es si se revisan algunos puntos”.

El dirigente señaló que una semana atrás el sindicato se declaró en conflicto y que la directiva estuvo analizando la situación, considerando siempre que tiene la potestad para tomar las medidas que entienda pertinentes. “Se resolvió el jueves de noche un paro sorpresivo para las actividades del día de este viernes 29”, comentó; esto teniendo en cuenta que el Ministerio de Trabajo citó para esta jornada a trabajadores y empresarios en el marco de una nueva instancia por el Consejo de Salarios en la mañana.

A la salida de la reunión, que contó con la presencia de los negociadores del ministerio, Cardozo explicó que “desde el Poder Ejecutivo nos manifestaron que al no lograr avances en la negociación entre trabajadores y empresarios, se encuentra en la obligación de llamar a votación” para laudar un acuerdo. En esa votación, lo único que se laudan son los ajustes.

“En ese laudo se dan dos cuestiones. Una que no ajustan los beneficios del convenio, quedando así sin convenio colectivo, y también quedarían sin efecto las cláusulas de prevención de conflicto, las denominadas cláusulas de paz. Esto significa que el gremio queda libre para tomar medidas, y las empresas no pueden acudir al Ministerio de Trabajo para denunciar las acciones. Una votación no es favorable ni para las empresas ni para los trabajadores”, dijo.

Cardozo reiteró que, ante este panorama, “estamos muy lejos de alcanzar un acuerdo”, y que en esta situación “el conflicto continúa”. “Se da también el contexto de que hay un Poder Ejecutivo saliente que dirá que si hay que tomar acciones, que decida la administración que viene, por lo que el conflicto sigue”, concluyó el dirigente. La directiva de la Foica se reúne en la noche de este viernes para evaluar el acatamiento de la medida en todo el territorio nacional.