La Federación de Obreros y Empleados de la Bebida (FOEB) se declaró en conflicto este miércoles luego de una asamblea nacional de delegados, con representantes de diversos puntos del país. Como primera decisión, se tomó la medida de ejecutar un paro de 24 horas a nivel nacional el próximo lunes 9.

La resolución puede verse modificada si antes de esa fecha se concreta una instancia de negociación entre el sindicato y los distribuidores asociados a la Federación de Transporte de Bebidas (Fetrabe), que en acuerdo con el Poder Ejecutivo decidieron aplicar el 1º de enero un descuento de 0,8% al ajuste salarial acordado en el Consejo de Salario del sector.

Sobre la decisión de declararse en conflicto, el presidente de la FOEB, Pablo Soria, dijo a la diaria que “el 1º de julio pasado teníamos acordado percibir un aumento de 1,3% por Consejos de Salarios, y en enero próximo debemos recibir un aumento de 4,2%. Ahora el gobierno dice que como la inflación fue menor que los aumentos recibidos, en este caso de 2,11%, no nos conceden el aumento de julio y nos van a descontar 0,8% del de enero. Eso ocurre en el sector distribución, del grupo 13 de los Consejos de Salarios”.

Al respecto, explicó que el gobierno convocó a la FOEB en dos oportunidades, por intermedio del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, y que hubo reuniones con la Fetrabe. Comentó que les pusieron “un ultimátum”. “Pedimos un cuarto intermedio diciendo que el dinero sale de los aumentos de los salarios en el grupo 13, de las fábricas, que sería como la madre de todos los distribuidores”, agregó.

Soria dijo que hasta el miércoles no hubo respuesta a la solicitud realizada en una reunión celebrada con la Cámara de Industrias del Uruguay (CIU). “Nos enviaron a la Fetrabe y nos expresaron que en lugar del aumento correspondiente entregarían una partida fija, pero no el ajuste. Esa solución no colma nuestras expectativas. La FOEB reclamó el aumento y descartó la partida fija”, relató Soria.

Posteriormente y ante la falta de respuesta luego de la solicitud de cuarto intermedio a partir de la propuesta de la FOEB, que incluye una plataforma con tres puntos centrales, fue el Congreso de Delegados el que declaró el conflicto. Ahí se definió el paro para el lunes, que abarca a las distribuidoras de las empresas Coca-Cola, Fábricas Nacionales de Cerveza (FNC), Salus y CCU –Nativa y Nix–.

“Resolvimos en el congreso que si una empresa quiere acordar por fuera del Centro de Fabricantes, nos llama y con esa empresa no ejecutamos las medidas. Eso si una empresa equis se hace cargo de lo que estamos reclamando nosotros”, dijo el dirigente, y aclaró que la FOEB excluyó de la paralización los depósitos de productos de Pilsen y Salus localizados en Durazno, Flores y Florida, así como en Paso de los Toros (empresa Iforel). El motivo es que estas empresas abonaron el ajuste salarial de 1,3%.

Soria aclaró que si para el lunes las empresas no conceden el aumento y siguen con la intención de descontar en enero, seguirán “incrementando las medidas con el correr de los días y de las semanas”.

“Lo que queremos es que nos den respuesta a la reunión solicitada el 31 de octubre. Queremos el aumento que nos deben de julio y que no se nos aplique el descuento de 0,8% en enero, que quede para descontar en próximos Consejos de Salarios. Aguardamos una respuesta de la Cámara de Industrias”, reiteró Soria.

“El asunto no es económico, sino netamente político, porque se pasaron de vivos al venir a violentar un convenio. En 40 años, históricamente, la FOEB nunca ha firmado correctivos a la baja, y como para el gobierno no está tan claro, las patronales se suben al carro”, afirmó.

Propuesta de la FOEB

En la reunión del 31 de octubre con la CIU, la FOEB presentó una plataforma de tres puntos. El primero es el pago del 1,3% que se les debe desde el 1º de julio de 2024, que no se descuente el 0,8% del aumento del 1º de enero de 2025 y “que queden para futuros acuerdos salariales”.

En segundo lugar, “que no se favorezca la distribución por intermedio de mayoristas, quienes venden más barato que a las distribuidoras y dan facilidades de pago, les prestan lugar físico para tener la mercadería en stock, y esto provoca como consecuencia el informalismo, competencia desleal y, por lo tanto, la pérdida de puestos de trabajo en el sector”.

El tercer punto es “analizar en la evaluación de tareas el cargo de merchandising, ya que son exclusivos de cada empresa y, por lo tanto, son del área de la bebida y no del comercio”.