La Federación de Obreros de la Industria de la Carne y Afines (Foica) realiza este sábado paros sorpresivos en cinco plantas: en Carrasco, Las Piedras y Las Moras (Canelones), Somicar (Salto) y Casablanca (Paysandú). La medida se aplicó desde las 07.00 y abarca toda la jornada. En tanto, el domingo no habrá actividad de proceso productivo en esas plantas, pero sí tareas de mantenimiento.

La medida es en rechazo a la decisión del Poder Ejecutivo de llevar a votación los ajustes de salarios ante la falta de un acuerdo entre trabajadores y empresarios, para lograr un convenio colectivo. El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) convocó el pasado jueves a empresarios y trabajadores para el lunes 23, a los efectos de proceder a la votación que definiría las pautas para el sector por 24 meses.

Ante esto, y tras levantarse de las negociaciones de una reunión celebrada el miércoles en el MTSS], en reunión de su comisión directiva Foica decidió no presentarse.

El presidente de la Foica, Martín Cardozo, explicó este sábado a la diaria que “los paros definidos son realizados en forma aleatoria. Y con respecto a votar y decretar los ajustes salariales, es lo mismo, pero tienen diferentes formas de aplicación. La votación implica pautar los salarios mínimos por categoría. Si nos presentamos a la votación, perderemos por dos a uno, y eso se publica y aplica ya a las 24 horas del lunes próximo”.

Señaló que no es posible desarrollar la votación este lunes si no están todas las partes presentes y eso provocará que, entre 48 y 72 horas después, el gobierno decrete los ajustes salariales. Posteriormente, el decreto debe ser aprobado por MTSS y el Ministerio de Economía y Finanzas, y firmado finalmente por el presidente Luis Lacalle Pou.

“Hasta que el presidente no firma el decreto, no se aplican los ajustes. Eso puede demorar entre cinco y 25 días. [Los ajustes] son retroactivos al 1° de julio pasado”, dijo Cardozo, quien advirtió que “los sectores poderosos harán fuerza para que el presidente Lacalle Pou firme el decreto, pero nosotros desde el sindicato haremos fuerza para que no se firme, y para que las cámaras empresariales se sienten a negociar”.

Acerca de cómo continúa el conflicto para la Foica después de la paralización de este sábado, respondió que “para la semana que viene se están analizando diferentes medidas. Nosotros agotaremos todas las medidas que sean necesarias en este proceso”.