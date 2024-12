Representantes de la Federación de Trabajadores de la Industria Láctea (FTIL) concurrieron el miércoles a la Comisión de Legislación Laboral y Seguridad Social de la Cámara de Diputados para denunciar el despido de 12 trabajadores de la Cooperativa de Lechería de Melo (Coleme), concretado a fines de noviembre. Los trabajadores habían sido primero enviados a seguro de paro y eso generó que la FTIL se declarara en conflicto.

El dirigente de la FTIL Enrique Méndez, que fue parte de la delegación, comentó en rueda de prensa que en la comisión se señalaron diversos detalles sobre la forma de proceder de la empresa en las últimas semanas, como así también el desarrollo de las negociaciones previas a los despidos. Precisamente, por esa decisión de la empresa fue que la federación realizó el martes un paro de 24 horas a nivel nacional.

Méndez señaló que los legisladores preguntaron “sobre cómo estaba funcionando y cómo se estaba controlando el Fondo de Reconversión de la Industria Láctea”, y que la delegación se remitió “a la propia ley y a la Comisión Reguladora del Fondo de Reconversión, en la que participan los ministerios de Industria, de Trabajo y de Ganadería”.

Acerca del tema, Méndez precisó que “el centro del asunto es que los dineros del Fondo de Reconversión deben ser otorgados si sólo se cumple con lo presentado, y en lo presentado, en términos concretos, expresa que se deben mantener los puestos de trabajo”.

El representante sindical agregó que hubo propuestas que presentó el sindicato que “incluso generaban más ahorro para la empresa”. Añadió que, además de violar “la libertad sindical”, la empresa tiene “una intención clara” de no “avanzar con ninguna otra propuesta” que no sea “avanzar hacia reprimir el sindicato o intentar cerrar la empresa”. “Eso no lo compartimos bajo ningún concepto”, sostuvo.

Sobre los puestos de trabajo, afirmó que siguen exigiendo “la reinstalación de los mismos”, y que por ese tema una delegación de la FTIL será recibida este jueves por la Comisión de Asuntos Laborales de la Cámara de Senadores, mientras que el próximo lunes 9 hay una instancia tripartita en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

Gabriel Otero: “En general, la industria láctea viene con varios problemas”

Por su parte, el presidente de la comisión, el diputado frenteamplista Gabriel Otero, destacó tres puntos de lo que fue la comparecencia de los dirigentes de la FTIL. Como primer tema, dijo que denunciaron persecución sindical por parte de la empresa, por los 12 despidos concretados en noviembre pasado. Señaló que Coleme tiene trabajadores en el seguro de paro, pero “a la vez aplica horas extras porque no le da la cantidad de empleados para cumplir con la producción”.

Como segundo tema, según Otero, la delegación sindical denunció el mal uso del Fondo de Reconversión de la Industria Láctea: “Denunciaron que el objetivo de los dineros que el fondo proporcionó, que tenía que ver con el área productiva y el mantenimiento de la producción, no se ha cumplido. La FTIL quiere saber en qué se están utilizando o en qué se utilizaron los dineros del Fondo”.

El punto tres, también en Coleme, tiene relación con el cambio de directiva de la cooperativa. Otero explicó que “por lo que la FTIL plantea, si la cooperativa cerrara, los dueños, que son los cooperativistas, los propios productores, le podrían vender a Conaprole, perdiendo la cooperativa en sí”.

El legislador dijo que, “en general, la industria láctea viene con varios problemas. Hay dificultades en las empresas Calcar y Claldy”, y que por lo presentado en esta comparecencia, decidieron viajar a la ciudad de Melo, en Cerro Largo, “para ver la situación de cerca, por si hay una intención de cierre, y para observar en qué condiciones está todo”. El viaje se concretará los días 18 y 19 de diciembre, informó Otero.