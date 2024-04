Este viernes se celebró la asamblea de memoria y balance de la Asociación de Empleados y Obreros Municipales (Adeom), en la que se votó la expulsión del sindicato de Valeria Ripoll, quien actualmente integra filas del Partido Nacional, pero supo ser secretaria general de la organización sindical.

Además, en el sindicato están a la espera de un informe final sobre el destino de más de cuatro millones de pesos durante su gestión en la Federación Nacional de Municipales (FNM) para decidir sobre una posible denuncia penal. Como parte del resultado de lo discutido y analizado en la asamblea, Adeom tomó tres resoluciones. La primera es que “cada secretaría del sindicato tenga la obligación de presentar un plan de trabajo al Consejo Ejecutivo en el plazo de tres meses de asumida la responsabilidad”.

La moción, a la que accedió la diaria, plantea que “el Consejo Ejecutivo deberá aprobar, o no, o proponer modificaciones a este plan de trabajo y no se podrá realizar ninguna compra que no esté contemplada dentro del plan de trabajo, salvo situaciones de excepción o urgencia, para lo que se deberá tener una mayoría absoluta de 2/3 de votos”.

Como segundo punto, este plan de trabajo deberá contener objetivos para el período, actividades a realizar e insumos que vaya a necesitar de acuerdo a los objetivos planteados (cálculo aproximado de costos, cantidad de personas que militarán esta secretaría, cantidad de horas gremiales discriminadas por mes y cantidad de comidas).

El tercer punto es que se resolvió mandatar al Consejo Ejecutivo a incorporar en la próxima asamblea general la reforma de estatutos en el orden del día.

Consideraciones

Para las resoluciones tomadas en la asamblea de Adeom fueron considerados algunos puntos, entre ellos, la falta de protocolo, controles y avales en las compras. Asimismo, se tuvo en cuenta que “el gasto sindical en cuanto a la secretaria de Cultura está orientado más fuertemente hacia la enseñanza privada que la pública, lo que entraría en contradicción con nuestros propios postulados”.

Se tuvo en cuenta también “el uso indiscriminado de licencias gremiales por las distintas secretarías” y se indicó que, “a través del informe de la Comisión Fiscal, se desprenden problemáticas vinculadas a la falta de control de los almuerzos”.

“La falta de claridad a la hora de comprar en cuanto a uso, cantidad y motivos” fue otro de los puntos que se analizó en la asamblea.