Los trabajadores de la confitería Carrera se concentraron este sábado en la intersección de Magallanes y Colonia para denunciar situaciones consideradas de extrema gravedad a las cuales la empresa ha hecho caso omiso, vulnerando los derechos de los empleados, según denunció el sindicato. La movilización se llevó frente a las puertas del local principal de la empresa.

Desde la Unión de Trabajadores Confiteros (UTC), por intermedio de un comunicado, se informó a la opinión pública que “se repudia la ausencia de medidas urgentes ante casos de acoso laboral, sobrecarga de trabajo entre otras situaciones abusivas denunciadas oportunamente”, en la confitería. El gremio cuenta aproximadamente con unos 80 afiliados.

Los funcionarios explicaron, además, que “a esta realidad se suman otras irregularidades vinculadas a condiciones laborales e incumplimiento de acuerdos firmados en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social”.

Además, señalaron que no se respeta el acuerdo que establece trabajar los feriados no laborables con una dotación mínima consensuada con el sindicato. “A pesar de este acuerdo firmado, quien no concurre a trabajar es observado, sancionado o suspendido”, denunció el gremio.

Manifestación de trabajadores de Carrera.

“La UTC continuará explorando todos los carriles necesarios, en los ámbitos que correspondan y con las herramientas sindicales existentes para revertir esta y otras situaciones, de las cuales, inclusive, otras ramas de la actividad no están exentas”, expresó el sindicato.

Con referencia a lo que acontece en Carrera, el presidente de la Mesa Coordinadora del Pan, Luis Echeverría, dijo este sábado a la diaria que estuvo presente en la movilización, y que “esta situación se empezó a desencadenar hace unos 10 meses atrás, y es por ello que se mantuvieron reuniones con el gerente general de la firma y con el director nacional de Trabajo, Federico Daverede”.

Comentó que al igual que en esta oportunidad, la Mesa Coordinadora del Pan, el Sindicato Único de Obreros Panaderos y Afines (SUOPA) y la Confederación de Sindicatos Industriales (CSI), respaldaron a la UTC en otras acciones, y agregó que “el diferendo nace por varios temas, entre ellos los feriados no laborables, porque la empresa no respetó el convenio colectivo”.

Señaló que una fecha crucial en este diferendo fue el 25 de agosto de 2023, cuando la empresa dispuso que trabaje casi el 100% del personal, “cuando al acuerdo expresa otra cosa”. Recordó que, en esa ocasión, hubo trabajadores que no se presentaron a trabajar, los cuales fueron sancionados, entre ellos el presidente de la UTC, Gastón Lara.

Dijo que “desde ese momento comenzaron las discusiones, sumadas a los malos tratos, pero últimamente se vienen dando situaciones de persecución laboral, acoso y cruce de acusaciones. Doy fe de que el sindicato buscó negociar, hasta el viernes 10, dado que para la empresa es importante el movimiento comercial que se desarrolla por la celebración del día de la madre”.

El dirigente manifestó que en una reunión efectuada, precisamente, el viernes entre Gastón Lara y el gerente general de Carrera, el representante de la empresa “comenzó a reírse en la cara de Lara, expresándole que no sabía de qué tenían que hablar si no conocía los planteos y reclamos del sindicato”. Luego el sindicato decidió realizar la movilización de este sábado.

Consultado sobre si hubo reacción de representantes de la confitería ante la movilización de este sábado, Echeverría expresó que se hizo presente en el lugar la dueña de la empresa, quien se limitó a sacar fotografías del momento. Por su parte, el gerente general realizó comentarios a los clientes que ingresaban al establecimiento, manifestándoles que la responsabilidad del hecho era de los trabajadores.

“Si no respeta y no se sientan a dialogar con los trabajadores, volveremos a hablar con la Dirección Nacional de Trabajo, y si la empresa no responde para entablar una negociación seria, que aporte y mejore la relación laboral, apoyaremos todas las medidas que se decidan tomar”, afirmó el titular de la Mesa Coordinadora del Pan. “Si la semana que viene no hay negociaciones, los trabajadores se declararán en conflicto”, concluyó.