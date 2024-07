La Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua (Fucvam) informó a las cooperativas que la integran que en junio se detectó que existían diferencias en la acreditación de los montos que son transferidos al Estado, concretamente al Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MVOT) y a la Agencia Nacional de Vivienda (ANV).

En un comunicado emitido este miércoles, la federación señala que después de que una de las primeras cooperativas recibiera el saldo de “cuotas reconocidas” tras “realizar la transferencia de fondos”, se detectó que “no coinciden los meses de amortización tanto en la cuenta paralela como en la de la oblación, con los meses reconocidos por la ANV y el MVOT”. Durante el conflicto, las cooperativas en lugar de transferir fondos al Estado depositaron fondos en cuentas obladas, que son las que están bajo custodia judicial, o en cuentas paralelas a las de las propias entidades.

“Al analizar los documentos entregados a la cooperativa por parte de la ANV, detectamos que no se están tomando en cuenta los subsidios calculados por Fucvam durante el tiempo del conflicto. Este criterio, que fue acordado con el MVOT, no se está aplicando”, agrega el comunicado.

El presidente de Fucvam, Enrique Cal, señaló a la diaria que “al detectar la diferencia hicimos el planteo, y en Fucvam estamos convencidos de que nos asiste la razón, porque lo que hicimos fue cumplir con la ley de subsidios. Es una ley que rige para todos”. En ese sentido, acotó que “estar en una situación de conflicto y de no entregar el dinero a la ANV no diluye el derecho que tienen las familias a pagar según sus ingresos y no según la cuota en neto”.

Por este tema, comentó que la pasada semana hubo reuniones con autoridades del MVOT y también con la ANV. “Nos reunimos con el ministro de la cartera [Raúl Lozano], con el director de la ANV [Klaus Mill von Metzen] y también con técnicos, y estamos a la espera de una respuesta. Hubo receptividad y disponibilidad a escuchar y considerar el tema”, informó Cal.

El dirigente de la federación mencionó que el tema se puede valorar de manera técnica o política, y que “a nivel político entendieron el planteo, pero mostraron sorpresa e interés por saber cómo se llegó a dar la diferencia”.

En ese sentido, dijo que el área técnica del MVOT consideró que “no se pueden validar los subsidios que Fucvam ha estado calculando durante cuatro años, aplicando los mismos indicadores que el ministerio, y las mismas exigencias en cuanto a documentación”.

Agregó que “la ANV tiene un problema grave de gestión de personal, que no le permite hacer ese control. Nosotros en este tema contamos con toda la documentación de las familias, en 170 biblioratos de 15 centímetros de altura. Como no tienen personal ni logística, la ANV invalida lo que Fucvam hizo durante estos cuatro años”.

Cal explicó que durante el tiempo “de la huelga de pagos”, desde octubre de 2019, “cada cooperativa que dejaba de pagar durante tres meses caía en una situación de deudor frente al Estado, y por esa razón ya no se calcularon más los subsidios que se aplicaban a las familias que veían reducidos sus ingresos”. “Por esa razón, Fucvam instaló un equipo de trabajo para encargarse de esos controles y resoluciones. Si una familia presenta documentación, pero luego existen cambios en ese núcleo, porque descienden los ingresos, hay una adecuación del costo de la cuota a las posibilidades económicas de esa familia”, agregó.

Fucvam: La Asamblea Nacional y el conflicto

Cal comentó que el jueves 11 y viernes 12 de junio se desarrollaron plenarios en Montevideo y el interior del país, convocados justamente por la detección de las diferencias en el procedimiento de acreditación de fondos.

Según el comunicado de la federación, los plenarios ratificaron la decisión de la Dirección Nacional de que “hasta tanto no cambie esta situación” las cooperativas no se presentarán “a las citaciones que realiza la ANV”, no se entregará ni firmará “ningún documento de los solicitados para levantar el conflicto”, y se suspende “la transferencia de dinero desde las cuentas de las cooperativas a la ANV, ya sean a las cuentas obladas o a las paralelas”.

“Hemos transitado este conflicto con unidad y compromiso. El subsidio calculado en este período es el que estipula la ley, avalado por nuestra historia de lucha y compromiso permanente”, concluye el comunicado.