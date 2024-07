La Asociación de Funcionarios de Ganadería, Agricultura y Pesca (AFGAP) se reunieron en asamblea este martes luego de que tomara estado público que un funcionario fuera cesado tras denunciar situaciones de violencia, que tendrían a la directora del Instituto Nacional de Bienestar Animal (INBA) como responsable.

Carolina Arcuri, presidenta de la AFGAP, dijo este martes a la diaria que en la asamblea se analizó la situación del trabajador, pero también las condiciones laborales en las cuales funciona hoy el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP). Dado los temas abordados, la Asamblea resolvió “solicitar respuestas al ministro Fernando Mattos sobre este tema”.

Dijo que el sindicato entiende que se tiene que renovar el contrato del trabajador y así dar la posibilidad a una nueva evaluación. “La directora general ya dio sus respuestas, pero queremos las respuestas de Mattos. Y hasta que no tengamos sus respuestas, no podemos continuar con las negociaciones de los temas que hay con la directora general”.

Informó, además, que a la asamblea pactada para este miércoles con la directora general del MGAP, Fernanda Maldonado, “la asamblea decidió no asistir y pedirle una reunión a Mattos en carácter de urgente”. Si bien la intención era reunirse cuanto antes, el secretario de la cartera se encuentra en el exterior, y retorna al país el sábado 14.

El trabajador cesado de sus funciones asistió este martes a la asamblea de trabajadores de la asociación. Arcuri indicó que el exfuncionario está asesorado por el abogado Juan Raúl Williman, y explicó que “algunas cosas que dice el compañero pueden estar enmarcadas en alguna otra figura jurídica, para reclamar ante el MGAP, pero ya en la órbita judicial”.

La titular de la gremial dijo que se “quiere saber si quienes integran el directorio del INBA efectivamente tienen conocimiento y tomaron la decisión de no renovar el contrato del funcionario. Eso se nos manifestó de manera verbal, pero no tenemos un documento escrito”. Al respecto, acotó que “no nos consta que esto haya sido una decisión del directorio del INBA y las organizaciones que lo integran”.

Por todo el tema, adelantó también que la AFGAP solicitará una reunión con la Sociedad de Medicina Veterinaria del Uruguay y con el Colegio Veterinario, quienes forman parte del trabajo que se realiza en el INBA.

Denuncia ante el Banco Mundial, el BID y el MTSS

Arcuri expresó que ya se trabaja desde hace días en la redacción de una denuncia ante el Banco Mundial (BM) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) “por los incumplimientos bilaterales que tiene Uruguay con estas entidades con respecto a los derechos laborales. El trabajador al que desvincularon cumplía tareas por contrato con el BM”.

Además, se presentará otra denuncia ante la Inspección Nacional del Trabajo, del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), por el incumplimiento del MGAP al “protocolo de acoso moral-laboral”, que está vigente e integra el acuerdo bipartito con la cartera.

“Todos estos antecedentes los vamos a enviar para que se sumen al reclamo que se realizó ante la Organización Internacional del Trabajo, en diciembre de 2023. En ese momento se presentó un reclamo por incumplimiento de los convenios internacionales de salud y seguridad en el trabajo”, explicó la dirigente sindical.

INBA rechaza postura de AFGAP

Por intermedio de un comunicado, se conoció este martes que el INBA rechaza “de forma contundente las acusaciones realizadas por AFGAP, las que carecen de fundamento y veracidad”. La declaración agrega que “desde el INBA se informa que lo ocurrido responde a la no renovación de un contrato”, y que la decisión es debido a “una evaluación del desempeño no satisfactoria y no de un despido, como se ha sostenido por el gremio”.

“Dado que ciertas manifestaciones públicas que sostienen falsedades podrían suponer una grave afectación al honor de la persona denunciada, se exhorta a cuidar el nombre de las personas e instituciones ante denuncias de este estilo”, expresa.

Desde el instituto se indicó también que el caso “está siendo tratado en el ámbito correspondiente, habiendo dispuesto el MGAP una investigación administrativa al respecto, por lo que estaremos atentos a los resultados”.