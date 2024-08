La Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) aprobó el preacuerdo alcanzado semanas atrás entre el directorio de la Agencia Nacional de Vivienda (ANV) y el sindicato de trabajadores. La decisión fue comunicada el pasado viernes, cuando se concretó una reunión precisamente entre la OPP y representantes de la Asociación de Bancarios del Uruguay (AEBU).

El convenio que acordaron ambas partes -y que será el primero dado que no hay antecedentes- aún falta que sea puesto en consideración de los funcionarios de la Agencia Nacional de Vivienda. Para esto, se celebrará una asamblea general el próximo 24 de agosto, en la Sala Camacuá de AEBU (Camacuá 575 entre Reconquista y Juan Carlos Gómez).Esa será la instancia decisiva, ya que el encuentro será de carácter nacional.

Otro de los pasos que están pendientes es que el preacuerdo sea firmado formalmente por las partes en la Dirección Nacional de Trabajo (Dinatra), del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS). Para esta instancia aún no hay una fecha confirmada.

Acerca de la reunión entre la OPP y AEBU, la presidenta de la Banca Oficial, María Eugenia Estoup, dijo este sábado a la diaria que “el encuentro fue breve y muy cordial. Lo que la dirección de la OPP le transmitió verbalmente al directorio de la ANV, nos lo manifestó de manera presencial a los integrantes del Consejo de este sector. Ahora sí se puede poner en consideración de la asamblea, porque esto no sería posible si la OPP rechazaba el acuerdo”. En la cita, por la OPP estuvo presente también el economista Gustavo Michelin, asesor de la dirección y encargado de la negociación de los convenios colectivos con los organismos públicos.

Comentó también que en ese encuentro se trató el tema del aumento salarial a los trabajadores de la ANV. “Ellos no tuvieron recuperación salarial porque no hubo acuerdo en las negociaciones con la Mesa Coordinadora de Entes, y no se firmó convenio con el Poder Ejecutivo. Desde la OPP nos respondieron que se iba a actuar de la misma manera que se actuó hasta ahora. Es decir, seguir lo que expresa la ley y luego acordar después del 2025 con el gobierno entrante. Estamos en agosto y no dan los plazos para acordar un convenio de ajuste salarial con esta administración”.

Estoup recalcó que desde AEBU “se valora muy positivamente el convenio colectivo alcanzado, ya que tiene principalmente la rebaja de la jornada laboral, lo que significa, de alguna manera, un aumento salarial también. Se rebaja la jornada de ocho horas a siete horas y 30 minutos. Eso, configura un ajuste de algún modo”.