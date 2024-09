Una delegación de la Confederación de Sindicatos Industriales (CSI), compuesta por cuatro dirigentes sindicales, se trasladó hasta algunos puntos de Paysandú, Artigas y Tacuarembó, a los efectos de mantener diversas reuniones con trabajadores de varios sectores, y así interiorizarse sobre condiciones de trabajo, demandas, dificultades, y en determinados sindicatos, situaciones de conflicto.

Luis Echeverría, presidente de la Mesa Coordinadora del Pan, e integrante del Comité Ejecutivo de la CSI, explicó a la diaria que la Confederación hace un “mea culpa” con respecto a que, diversos temas y situaciones que acontecen en Montevideo, “no nos permiten viajar con tanta frecuencia como quisieran los dirigentes en el interior”.

Afirmó que “el propósito fundamental de viajar a Paysandú, Artigas y Tacuarembó fue y es la descentralización. Fue visitar y rodear a los compañeros, y que se sientan parte de una confederación nacional. Además, en los tres departamentos se informó en todo lo que trabaja actualmente la CSI, de cara al planificar y definir los ejes para el sector industrial, en el período 2025 - 2030”.

Sostuvo que la idea de asistir a los departamentos fue también para “impulsar más y mejor los plenarios departamentales, y que a la vez avancen en su integración”. Destacó que para octubre próximo, una delegación de la CSI, junto a un equipo técnico del proyecto Saberes en Acción (Instituto Cuesta Duarte), presentarán charlas a dirigentes sindicales y trabajadores de Artigas y Paysandú, para abordar temas como la productividad y la reducción de la jornada laboral.

Paysandú: dificultades en Paycueros

En ese punto del país, el encuentro fue con dirigentes y trabajadores sindicalizados en la Unión de Trabajadores de Paycueros (UTP). “Los escuchamos. Desde la CSI entendemos que, en dos oportunidades, han sido atropellados en sus derechos por la patronal. Son intransigentes”, afirmó.

En esa línea, explicó que los empresarios no respetaron el correctivo, “ya que la inflación fue inferior a la proyectada, por lo que en el ajuste del mes de julio se debía descontar un 2,11%. Y aquí el tema no es que se descuente en ese mes. El asunto pasa porque algunos ajustes no les alcanzaba para descontar ese porcentaje. Entonces, en empresas como Paycueros, que no les alcanzaba para descontar en julio pasado, se pretende descontar en enero de 2025, por lo que la Confederación está en contra de esa opción”.

Sostuvo que, ante ese anuncio de la empresa, “no solamente que lo rechazamos, sino que al respecto no existió ninguna comunicación oficial por parte del Ministerio de Trabajo [MTSS] ni del Ministerio de Economía y Finanzas [MEF]. En esto, tampoco hubo acuerdo previo con los trabajadores”.

Para el directivo, “otro atropello que aconteció en este mes fue que la firma Paycueros anunció que por una baja en la producción se enviaría trabajadores al seguro de paro. Los empleados conocen esa dificultad, pero eso se venía negociando entre las dos partes. Sin embargo, días atrás, antes de iniciarse un turno, un capataz contaba con una lista, y allí informaba que trabajadores podían ingresar a cumplir sus tareas y cuales eran enviados al seguro de paro. Se desconoció totalmente a la organización sindical. Esto lo rechazamos”.

Artigas: cañeros en conflicto

Concretamente en la ciudad de Bella Unión, la CSI se trasladó para interiorizarse sobre el momento de los trabajadores afiliados a la Unión de Trabajadores Azucareros de Artigas (UTAA) y el Sindicato de obreros de la caña de azúcar (SOCA) -muchos trabajando en ALUR-. En el caso de UTAA, se declararon en conflicto en julio pasado, luego de que el gobierno decidiera laudar en el sector ante la falta de acuerdo para un convenio colectivo con la Asociación de Plantadores de Caña de Azúcar del Norte Uruguayo (Apcanu).

El dirigente dijo que “la situación que viven allí los trabajadores es compleja. Tienen la violación de convenios colectivos y atropellos. La embestida de los patrones es brutal, y en Artigas particularmente se da que se concretan alianzas con algunos sectores políticos que tratan de sacar ventaja del contexto. Se juega con la vulnerabilidad de las personas y su situación económica”.

Señaló que en ese departamento “hay una situación particular de acoso laboral, y casos de otro tenor con las mujeres. La Confederación no se va a callar, y buscará informar, visibilizar y compartir lo que sucede en el Uruguay profundo. Muchas veces desde Montevideo se desconoce lo que padecen en el interior los trabajadores. Además, reclamaremos a los sectores empresariales, a las patronales y a los gobiernos departamentales por muchas de las cosas que suceden”.

En ese sentido, sostuvo que “se reclamará al Ministerio de Trabajo que juegue su papel también, y que no mire para el costado, porque hay también convenios colectivos firmados que no se cumplen constantemente. Por ejemplo, que se debe pagar determinado salario y productividad, pero luego les terminan pagando migajas a los trabajadores. Haremos lo posible por revertir toda esta situación”.

Tacuarembó: sector maderero

En ese departamento, relató Echeverría, se mantuvo una reunión con representantes del Sindicato de Obreros de la Industria Maderera y Afines (SOIMA), que integra la CSI. “Actualmente están negociando un convenio colectivo, el cual está bastante estancado. Está difícil el sector empresarial, tanto para negociar como para otorgar beneficios. Principalmente lo que hacen es presentar las pautas del gobierno” dijo, y acotó que los trabajadores del sector “reclamaron más información y conexión con Montevideo”.

Otra reunión que la delegación mantuvo sobre la noche del miércoles fue con el plenario departamental, compuesto por representantes de Fenapes, Aebu, Sunca y la Unión Ferroviaria. “En ese espacio, cada sindicato nos trasladó sus inquietudes, y desde la Confederación se les explicó que temas se están trabajando actualmente, y también se les expresó el interés por lograr una mayor integración entre Montevideo e interior”, dijo.

“Consideramos que fue una gira exitosa, y hemos escuchado diversos reclamos. Uno de ellos, de los más reiterados, es que no nos perdiéramos, que no los dejáramos solos, y que realmente exista una Confederación a nivel nacional. Eso lo haremos realidad, y lo demostraremos con hechos”, concluyó.