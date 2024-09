El Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos (Sunca) viene realizando paros zonales por la situación en la empresa Norte Construcciones, exigiendo el cumplimiento del convenio colectivo y el reconocimiento del derecho a la permanencia o el pago del despido a los trabajadores. Luego de 45 días, los responsables de la empresa no han tenido intención alguna de negociar, por lo que el Sunca ha resuelto hacer paros zonales parciales en distintas zonas del país, informó a la diaria el responsable de Relaciones Laborales del Sunca, Javier Díaz.

En un comunicado emitido este martes, el sindicato expresa que “la empresa mantiene su posición de no ceder a los planteos de la organización sindical”, por lo que, “continuando con las resoluciones” del comité de delegados de las obras de Norte Construcciones, se resuelve “continuar firmes con las reivindicaciones de la organización (reconocimiento al derecho a la permanencia o el pago del despido de los trabajadores) junto al reclamo del cumplimiento del convenio colectivo” y seguir “con el plan de movilizaciones zonales esta semana”.

El Sunca informa que hará paro este jueves 12 de setiembre, de 9.00 a 13.00 en el zonal La Costa de Montevideo, con concentración en Luis Alberto de Herrera y 26 de Marzo.

En el primer trimestre de 2024 se perdieron 11.000 puesto de trabajo en la construcción

Díaz dijo que debido a “las políticas que viene llevando adelante el gobierno”, como por ejemplo las modificaciones de la ley de negociación colectiva o la reforma jubilatoria, actualmente “hay más de 550.000 trabajadores en todo el país que ganan menos de 25.000 pesos”. Explicó que en el caso concreto de Norte Construcciones “no se está reconociendo la permanencia de los trabajadores”, pero en Canelones “la situación es aún peor, más concretamente en la empresa R&K Ingenieros, que obliga [a los trabajadores] a firmar una anulación del contrato existente en vez de efectuar el pago por despido correspondiente”. “Pero lo más grave de este asunto es que el número de trabajadores de la construcción que han perdido su empleo entre fines del año pasado y el primer trimestre de 2024 ha ascendido a cerca de 11.000”, informó Díaz.

El dirigente afirmó que “es imposible quedarse con los brazos cruzados frente a estas propuestas regresivas”. También denunció que en este período de gobierno el Banco de Previsión Social (BPS) tomó la medida de no fiscalizar los laudos mínimos, a pesar de que “se supone que se busca erradicar la desregulación y la precarización laboral”. “Esto genera que los niveles de informalidad crezcan a niveles estratosféricos, sobre todo en el interior de nuestro territorio”, agregó.

El integrante del Sunca contó que a lo largo de esta semana se van a estar desarrollando plenarios en distintos departamentos, y no descartó que si todo sigue igual en las próximas semanas, se realice una movilización nacional donde todos los trabajadores de la construcción se desplacen al departamento de Montevideo para reclamar. Díaz reforzó esta posibilidad ya que “hace más de dos semanas se está buscando una reunión con la empresa Norte Construcciones, pero estos no sólo no se han presentado, sino que tampoco han mostrado querer acercarse”.

En el caso de R&K, la mayoría de los trabajadores han iniciado un reclamo jurídico, informó, e hizo hincapié en que en otra empresa constructora (Balsa & Asociados) se han detenido las obras desde hace siete meses, y como consecuencia más de 420 empleados siguen en un seguro de paro espacial.

Díaz aseguró que no tienen certeza de que esta situación cambie drásticamente en este período de gobierno, por lo que van a apuntar a quienes asuman la próxima administración, “esperando que, sea quien sea el que gane las elecciones, esté interesado en mejorar en materia de vivienda, de empleo, de trabajo, de calidad y, sobre todo, en bajar los niveles de informalidad en la industria de la construcción”. Agregó que hicieron llegar a todos los candidatos a la presidencia las resoluciones de la reunión de dirección del sindicato del viernes, en la cual se resolvió, entre otras cosas, efectuar un plan de fortalecimiento en todas las estructuras.

Hasta la fecha se han efectuado dos jornadas de paro zonales. La primera fue el 4 de setiembre de 9.00 a 13.00 en el zonal de Carrasco concentrándose en Avenida Italia e Hipólito Yrigoyen, y la segunda fue al día siguiente entre las mismas horas pero en el zonal La Costa, del departamento de Canelones. Allí, los trabajadores se congregaron en Avenida de las Américas y Avenida a la Playa.