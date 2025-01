La Dirección Nacional de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) tuvo bastante movimiento este lunes 20. No sólo trabajadores despedidos de Eurofarma se movilizaron a la espera de una reunión tripartita por la negociación de cinco puestos de trabajo, sino que trabajadores de la constructora CEI también aguardaron afuera por una audiencia de conciliación por el despido de 38 trabajadores de forma “arbitraria”, según denuncia el Sindicato Único Nacional de la Construcción y Afines (Sunca).

En diálogo con la diaria, el secretario de Relaciones Laborales del Sunca, Marcelo Cardoz, indicó que esto se debe a una reestructura, y que a pocos días de empezar la licencia reglamentaria de la construcción –que comenzó el 23 de diciembre y se extendió hasta el 10 de enero–, “los compañeros delegados del comité de base se reunieron con el propio dueño de la empresa CEI y en ningún momento le manifestó que a la vuelta de la licencia iba a haber algún despido”.

Cardoz señaló que esto no sucedió y que el 13 de enero cuando los trabajadores se reintegraron de la licencia, “se le informa a todo el personal que había 38 despidos arriba de la mesa”. El dirigente apuntó que entre los 38 despedidos había “[una] cantidad de compañeros con 30 años de trabajo en la propia empresa, con la conducta intachable, sin sanciones”. De esa manera, explicó que la decisión de la compañía “derivó en el conflicto que tenemos desde el primer día, desde el comienzo de la licencia”.

Posterior a eso, los trabajadores tuvieron una reunión bipartita con parte de la empresa, en la que les explicaron que se trataba de una estructura por “problemas económicos”. Cardoz expresó que en noviembre la empresa ganó “una licitación bastante grande” de UTE y se les había informado que “no debería tener problemas con la fuente laboral”.

“La empresa lo explica bien, es una reestructura y quiere bajar la cantidad de personal; eso lo tenemos claro, nosotros le decimos que no hay apuro para despedir, porque tenemos la rotación el seguro”, sostuvo.

En la audiencia de conciliación de este lunes, el sindicato expuso los temas pero no hubo avance, ya que “la empresa sigue manteniendo los 38 despidos arriba de la mesa, teniendo la posibilidad de rotar al seguro de desempleo”, planteó Cardoz, y agregó que “hay compañeros que trabajan en la misma empresa que todavía no han ido ni un mes al seguro de desempleo”, por lo que creen que se trata de “un atentado violento al derecho de trabajo”.

Antes de ganar la licitación de UTE, “ya se venían haciendo acuerdos con la empresa de que por falta de trabajo, porque UTE no le daba [a CEI] más trabajo, no largaba licitaciones, no le ofrecía más trabajo para realizar a la empresa, se verían afectados los puestos de trabajo”, recordó Cardoz.

Ante eso, la respuesta del sindicato fue que no había “mayor apuro” y que son “una cantidad importante de trabajadores que tiene la empresa”, y que comprendían “la falta de trabajo”. De esa forma, dijo que la solución que plantearon era la vuelta al seguro de desempleo “para ir rotando los trabajadores en su misma categoría, dos o tres meses en el seguro, entraba a trabajar, iba otra tanda”, y así se generaba un plazo de tiempo de aproximadamente un año de “que no ibas a tener los despidos arriba de la mesa”.

Aseguró que a la empresa “le sale cero peso” el envío a seguro de paro y la rotación. “Entendemos que la reestructura es cortar con el personal, despedir trabajadores, y, por ende, nosotros vamos a defender todos los puestos de trabajo”, remarcó, y agregó que el sindicato “fue claro” con la empresa en forma bipartita y en el MTSS.

Consultado sobre futuras medidas sindicales, Cardoz expresó que lo primero que hicieron fue “denunciar públicamente lo que estaba pasando”, lo segundo es “la defensa de todos los puestos de trabajo”, y en tercer lugar este martes habrá una asamblea a primera hora en la que “se van a poner los últimos detalles de la audiencia del ministerio”. “Ahí, entre todos los trabajadores, veremos qué medidas vamos a seguir tomando para adelante”, afirmó.

Por otro lado, sobre si tienen alguna otra instancia en el MTSS, el dirigente dijo que aún no tienen planificada ninguna otra ni va a ser pedida por ellos, y que dejan “la puerta abierta para la negociación”.