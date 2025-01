Las nueve gremiales que integran la Asociación Nacional de Productores de Leche (ANPL) mantuvieron una reunión con el próximo ministro de Trabajo, Juan Castillo, y el resto de su equipo, para analizar la situación del sector, como así también para tratar el conflicto que se desarrolla entre los trabajadores y directivos de la empresa Coleme, en Cerro Largo. La cita se llevó adelante en las oficinas de la sede de la ANPL.

Consultado acerca de la reunión, Castillo dijo este martes en rueda de prensa que “fue muy productiva”. “Ellos partían de la base de que no habían quedado muy conformes y contentos con declaraciones mías que había hecho después de la reunión con los sindicatos de la Federación de Industrias Lácteas. Ellos expusieron dos o tres temas en los cuales tenían una visión crítica, y la trasladaron frontal y fraternalmente. Además, hicimos las aclaraciones sobre lo que allí habíamos dicho, pero luego nos metimos de plano en los problemas que tienen las empresas”, agregó.

Castillo dijo que “lo que tuvo más repercusión es que decíamos de que hay más producción lechera, se generan más ganancias al final de año, y los trabajadores reclaman de que no ha tenido aumentos considerables en la misma situación. Entonces, terminé comentando: ¿quién se está quedando con esos recursos? Tuve que aclarar los contenidos de esa declaración”.

El futuro jerarca dijo que “no estábamos hablando en contra de ellos con nadie, pero sí hablando también de la preocupación, que están tanto para los trabajadores de la industria como para los propios productores, un gran problema es cómo se defiende la industria láctea en el país, es cómo ellos no pierden más productores, que es una de las de las cuestiones que más lo aquejan, y la posibilidad de abrir mercado, de tratar de negociar rebajas de aranceles, o sea, temas que en la industria láctea se viene dando en forma continua y que a también nos ocupan”.

Sobre la realidad del sector, expresó que “nosotros tomamos nota, la idea inicial es que estamos en ronda tratando de conocer la realidad de cada una de las actividades, cada uno de los roles empresariales. Esperamos volver a tener otra reunión antes del 1° de marzo con respuestas a algunas de las inquietudes que tienen”. El jerarca dijo que algunos puntos que preocupan al Ministerio de Trabajo, en cuanto a la industria láctea es como se fomenta, se desarrolla y cómo el país logra consolidar a las empresas para que generen puestos de trabajo.

“Esto no se hace con buenas intenciones”, consideró y agregó: “Estamos dispuestos a trabajar y este fue el sentido que los productores lecheros nos expresaron, que nos explicaban cómo era su trabajo diario; tomamos nota para para registrar”. “Nos preocupa que es una de las principales industrias del país, como la láctea, cada tanto aparecen tres o cuatro empresas o cooperativas con situaciones de problema”, planteó sobre el caso de Coleme.

“Cada vez que ocurre algún tipo de problema con alguna empresa, con una industria que se va del país o con alguna cooperativa, le genera un problema todo el sector. Eso es parte de lo que también registramos. Lo que nosotros dijimos y seguramente tengamos que acordar para la próxima semana es una de las posibilidades, una reunión conjunta con el Ministerio de Ganadería, Cultura y Pesca designado, de manera de poder venir y coordinar algunas de las acciones, tomar nota para ver qué sucede”, afirmó Castillo.

Por su parte, Justino Zabala, integrante de la Agremiación Tamberos de Canelones (ATC) -que compone la ANPL-, este martes en diálogo con la diaria comentó que “fue una reunión muy interesante”. “Se generó en parte por las declaraciones que el ministro Juan Castillo realizó la semana pasada, tras reunirse con la Federación de Trabajadores. Cayeron bastante mal. Él explicó en qué contexto realizó esas manifestaciones y quedó todo aclarado”.

Comentó que en el encuentro “se hablaron de muchas cosas, entre ellas, del momento que atraviesan los productores, como así también de la situación que en general vive el sector. También le comentamos información que el próximo ministro de Trabajo, al no haber asumido aún, no tenía por qué saber y conocer”.

Dijo también que en el encuentro se abordó la situación de la empresa Coleme, en Cerro Largo. Al respecto sostuvo que “es la situación más complicada y conflictiva que tiene el sector hoy. No había ningún productor representante de la cuenca de Coleme. No tenemos detalles porque no participamos en representación de la dirección de la empresa, ni por la Cooperativa ni por los funcionarios. La situación es crítica por falta de leche. La empresa se quedó sin leche y pocos productores remitentes”.

Acotó que “una situación así podría llevar al cierre de la empresa, pero es lo que todo el mundo está tratando de evitar. En lo que coincidimos y estamos todos seguros de que es un tema que se tiene que resolver en el ámbito del departamento de Cerro Largo. Si se extiende un conflicto, de forma global a toda la cadena, no creo que le sirva a nadie ni creo que sirva de nada”. Sostuvo que lo ideal, y de acuerdo a lo conversado en la reunión, es que cuando asuman las nuevas autoridades, entre en contacto con las partes para poder hallar una salida.

“La industria pasa por un momento el cual hay que abordar varios puntos y desde todo punto de vista, porque están la venta, los aranceles, el mercado internacional, las negociaciones dentro del Mercosur, entre otros puntos a analizar. En la reunión, se quedaron con las puertas abiertas para atender todos los problemas que puedan aparecer”, concluyó.