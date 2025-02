La Federación de Obreros de la Industria de la Carnes y Afines (Foica) se reunió este lunes con el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Mario Arizti, para tratar la situación de los 450 trabajadores del frigorífico Casa Blanca de Paysandú que fueron enviados a seguro de paro luego de que algunos de los proveedores se negaran a proporcionar ganado por tener una deuda de 27,7 millones de dólares con Conexión Ganadera, el fondo ganadero de Gustavo Basso y Pablo Carrasco, fundadores y responsables.

En la instancia de este lunes participaron, además, el director nacional de Trabajo, Federico Davedere, trabajadores de Casa Blanca y una delegación de la Junta Departamental de Paysandú, según supo la diaria a través del presidente de la Foica, Martín Cardozo.

El ministro confirmó a los presentes que los trabajadores accederán a un seguro especial a partir del 1° de marzo, que tendrá una duración de cuatro meses. Esta medida había sido reclamada por los trabajadores en una reunión tripartita en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) de Paysandú para aquellos que no cumplían con los jornales exigidos por la ley.

Cardozo explicó, a través de un audio compartido a la interna del sindicato, al que tuvo acceso la diaria, que este seguro de paro es especial porque “va a cubrir a trabajadores que ya estén trabajando y no puedan acceder al subsidio, y a los que no cuenten con los jornales para acceder a este”.

A su vez, Cardozo señaló que este lunes se planteó gestionar con el Ministerio de Industria, Energía y Minería la posibilidad de que los trabajadores puedan tener un subsidio de OSE, UTE y la Junta Departamental en lo que tiene que ver con las contribuciones y las patentes de vehículos.

Aparte de los 450 trabajadores enviados a seguro de paro, entre 70 y 80 trabajadores permanecerán en el frigorífico para realizar una faena semanal de entre 150 y 200 animales. En ese sentido, el presidente de la Foica planteó que si bien tenían dudas sobre qué pasaría con los funcionarios que permanecían con tareas, al terminar la reunión les confirmaron por parte del ministro que “el seguro parcial se extendía también a aquellos trabajadores que estaban trabajando”.

Por su parte, el presidente del sindicato del frigorífico de Casa Blanca, Nicolás Laenen, valoró, al ser consultado por Subrayado acerca de la situación futura de la empresa, que “está todo arriba de la mesa” y que esperan que a corto o mediano plazo “se pueda revertir la situación y podamos seguir laburando, porque somos 531 que dependemos del frigorífico”.

Cardozo informó que con la Foica mantendrán este miércoles una reunión con los trabajadores de Paysandú.

Según Cardozo, “es casi un hecho” que el MTSS confirme el seguro de paro especial para los trabajadores del frigorífico de Paso de los Toros. Otro de los frigoríficos afectados por la caída de Conexión Ganadera es Bamidal, de Paso de los Toros, que tiene 15,7 millones de dólares de deuda que corresponden a una inversión hecha por Basso, fallecido en noviembre de 2024 tras un accidente de auto.

En este caso, como consecuencia de la paralización de la producción, 160 trabajadores fueron enviados a seguro de paro, aun cuando hay algunos que no llegan a los jornales. Los funcionarios de allí también solicitaron un seguro de paro especial por esta razón.

Este lunes, Cardozo explicó en Modo país, del canal 5, que Bamidal “hacía producción únicamente de ovino a un cliente brasileño”, y que hay trabajadores que eran “recientes en las plantas o en el año no llegan a los jornales”. De esa forma, apuntó que si no acceden al seguro de paro especial “van a quedar en una situación de cero ingreso” e incluso de “despido indirecto”, ya que no “no hay trabajo” por la situación financiera de la empresa.

En ese sentido, el presidente de la Foica precisó que aún resta que el MTSS confirme el seguro de paro especial, pero adelantó que es “casi un hecho” que esto suceda. Este martes, a las 17.00, la Foica se reunirá con los trabajadores de Paso de los Toros.