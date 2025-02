La Intergremial Marítima –integrada por el Sindicato Único de Trabajadores del Mar y Afines (Suntma), el Sindicato Único de Patrones de Pesca del Uruguay (Sudeppu) y el Centro de Maquinistas Navales del Uruguay–, en conjunto con el Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos (Sunca), hicieron este jueves un paro de actividades con movilización en defensa de los puestos de trabajo en la obra de la Terminal de Contenedores Portuarios (TCP). La marcha, en la que participaron unos 250 trabajadores, fue desde el puerto de Katoen Natie-TCP hasta la Dirección Nacional de Trabajo (Dinatra).

El dirigente del Suntma Mauro Rivero explicó a la diaria que “la medida responde a que varias empresas están cortando las tareas de los trabajadores y los están enviando al seguro de paro. Se trata de la obra de la empresa belga Katoen Natie, por el acuerdo en el movimiento de contenedores, hasta 2081. La obra, que abarca a unas 400 personas, actualmente tiene un retraso aproximado de más de 18 meses. Están muy retrasados”.

Agregó que, “de acuerdo a la información con la que contamos, por estos retrasos, más de 200 trabajadores de la construcción serán enviados al seguro de paro en marzo. Por otra parte, las empresas marítimas enviarán al seguro también a los trabajadores, tanto los que están trabajando en tierra como en las embarcaciones”. Además, señaló que, producto de esta situación, actualmente hay un recurso de amparo entre las distintas empresas: por un lado, Jan de Nul NV y, por otro, Stiller-Mota Engil (empresas que participaron en la construcción de la terminal.

“Ese asunto está en un arbitraje que dirimirá cuál de estas empresas es la culpable de que haya tanto atraso. El problema es que todas las firmas están enviando su personal al seguro de paro y se mantienen con una guardia mínima de trabajadores, que es algo simbólico. Los empleados están siendo rehenes de un conflicto entre empresas. Muchos funcionarios están haciendo uso del seguro de paro porque ninguna de las firmas se hace responsable de los retrasos en los trabajos, y ahora no quieren continuar”, dijo Rivero.

El dirigente agregó que “no es sólo un pedido a las empresas, sino también al Poder Ejecutivo, porque en caso de que los trabajadores reingresen a la obra, cuando finalice su contrato, ya hicieron uso del seguro de paro. Eso puede causar un problema”. Por otra parte, en caso de que TCP “resuelva que estas empresas no continuarán en la obra, la garantía que solicitamos para todos los trabajadores es que se asegure que estos empleados estarán vinculados a las empresas que lleguen. Los trabajadores firmaron contrato por finalización de obra, y a la construcción le queda lo más importante”, expresó.

Al día de la fecha, de las empresas que participan en el proyecto ya hay unos 130 trabajadores en seguro de paro, en principio, por el término de un mes. Para marzo serían enviados unos 200 trabajadores más, todos de la construcción.

Rivero acotó que el Sunca se encuentra en asamblea permanente y que este viernes tendrá una nueva reunión para analizará cómo continúa adelante en caso de no tener respuestas a la brevedad.

Acerca del paro con movilización, el dirigente comentó que hizo que hubiera un avance, ya que la empresa Jan de Nul NV anunció que hasta que no exista una respuesta definitiva al tema “no va a innovar, y que no enviará personal al seguro de paro ni cortará el horario que están cumpliendo los trabajadores, porque algunos de los empleados marítimos que trabajan en tierra lo hacen en jornadas de 12 horas y cuatro horas extras”. “La empresa confirmó que esto seguirá igual, ya que sólo trabajan 14 días al mes. Y los trabajadores que en principio iban a ser despedidos ahora no lo serán”, añadió.

Por este tema, adelantó que en la órbita de la Dinatra habrá una reunión, el próximo miércoles 5, entre TCP, Jan de Nul NV y Stiller-Mota Engil.

También comentó que aguardan a que se instalen las nuevas autoridades de los ministerios de Trabajo y Seguridad Social y de Transporte y Obras Públicas para solicitar reuniones a las autoridades de esas carteras y plantearles la problemática.

Los trabajadores que participaron en el paro –con asamblea– y en la movilización se fueron reintegrando a las actividades en el transcurso de la jornada, ya que la medida se ejecutó desde las 10.00 hasta las 13.00.