Riogas emitió un comunicado este miércoles para dar respuesta al informe jurídico de la Inspección General del Trabajo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) que da cuenta de una serie de “actos y conductas violatorios de la actividad sindical” durante el conflicto del supergás.

La empresa señala que “el informe referido no es una resolución definitiva de parte del Ministerio” y que la empresa “realizó los descargos correspondientes, en tanto el informe no consideró pruebas relevantes presentadas por Riogas”.

El comunicado añade que “en caso de que la resolución final avalara lo manifestado por el sindicato, la empresa continuará con la vía administrativa hasta las últimas instancias, en virtud de que su accionar fue ajustado a derecho. Tal como se manifiesta en un fallo judicial dictado en un expediente tramitado en el Juzgado Letrado del Trabajo de la Capital de 16° Turno, la justicia laboral determinó que Riogas no había actuado de ninguna manera en contra de la libertad sindical”.

En otro fragmento del texto, la empresa destaca que, según consta en el propio fallo, “que resolvió una demanda presentada a instancias del Sindicato, alegando la aplicación de sanciones antisindicales, se entendió que el actuar de Riogas fue acorde a derecho”.

En ese sentido, menciona un párrafo del fallo que expresa: “Ante el cese de actividades y el no acatamiento de las órdenes de sus encargados, la empresa se encontraba en condiciones de sancionar al actor, como efectivamente lo hizo el día 23 de mayo de 2022. Y esta sanción no resulta ilegal ni antijurídica como se afirma en el libelo de demanda, por lo que no corresponde su levantamiento tal como fuese expresamente peticionado […]. Fallo: Desestímase la demanda incoada en todos sus términos”.

La nota concluye sosteniendo que “Riogas manifiesta su desacuerdo con algunas de las manifestaciones incluidas en la comunicación del sindicato, en tanto no reflejan a cabalidad la realidad de los hechos. La empresa deja especial constancia de que en todo momento su actuar fue completamente ajustado a lo que establece la normativa vigente”.