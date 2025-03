Con la presencia del presidente Yamandú Orsi y de los ministros de Ganadería, Agricultura y Pesca, Alfredo Fratti, de Relaciones Exteriores, Mario Lubetkin, de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona, y de Ambiente, Edgardo Ortuño, quedó inaugurada este miércoles la 28ª edición de la Expoactiva Nacional, que se desarrollará hasta el sábado. Se trata de una de las mayores exposiciones agroindustriales del país y es organizada por la Asociación Rural de Soriano en un predio sobre la ruta 2, a la altura del kilómetro 252.

En el discurso inaugural, Orsi dijo que la Asociación Rural de Soriano siempre invitó “a todos los intendentes” para que estuvieran “claros en lo que acá se jugaba y lo que esto representaba y representa”. “Por lo tanto, la vida me dio la suerte y la oportunidad de conocer esto desde otro lugar y a su vez aprender mucho”, agregó.

El mandatario dijo que cada vez que llega lo sorprende, entre otras cosas, “la tecnología”: “Y yo pregunto qué es eso, qué máquina es esa, para qué sirve. Y además de decirme para qué sirve, también me dicen lo que vale, lo que cuesta cada uno de esos aparatos. Y también me dicen que hay productores que la están usando. Entonces uno reconoce que la gente invierte, se la juega, apuesta y el año de repente viene bien o no viene bien. Por lo tanto, hay un sector rural, hay una producción nacional que está jugándosela con cabeza empresarial pero también con el sentido de pertenencia al territorio en el que está”.

Orsi señaló que en los primeros días de gobierno ya le tocó participar en la Expo Durazno y en la inauguración de la cosecha de arroz, y que ahora su “sur chacarero está en tiempos de vendimia”. “Hoy estoy acá mirando y pude ver, tuve la suerte también de ver desde el aire toda la superficie plantada que hay y lo que ustedes están haciendo”, añadió en referencia a su llegada en helicóptero.

Uruguay “es un país que necesita que todos los rincones encuentren la salida, la solución productiva para su territorio y que, a su vez, encamine, por supuesto, en base a la vocación que tiene, pero también con capacidad de innovar”, sostuvo.

“Vamos a potenciar el uso de bioinsumos en todas las ramas de la agropecuaria natural”

Por su parte, Fratti dijo que quieren “profundizar en la interacción entre público y privado”. “Los que producen son los privados, los que tienen que facilitar la producción y acceder a ella son los gobiernos. Esta positiva interacción es la que ha permitido en el pasado los planes de uso y manejo de suelo, y el control de aplicaciones de fitosanitarios”, sostuvo el ministro.

Fratti agregó que hay que “avanzar en la implementación del monitoreo satelital, que se habló” pero no se ha “podido concretar”. “Tenemos que recorrer ese camino: aumentar la utilización de bioinsumos. Vamos a potenciar el uso de bioinsumos en todas las ramas de la agropecuaria natural, tanto en lo que tiene que ver con la fertilización como con otros instrumentos, como los hongos en el uso del combate a la garrapata”, añadió.

Fratti dijo que le pidieron “habilitar los corredores para el bitrén”, “porque eso en la logística importa, importa mucho, y eso es bajar los costos”. “No nos pueden pedir que bajemos el nivel de salario, nos pueden pedir que hagamos estas cosas para así bajar los costos de logística y de producción”, afirmó.

El titular del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) aseguró que está empeñado en la decisión política de “trabajar en riego” y que, “obviamente, es algo que no compete sólo al MGAP, “por eso acá están el ministro Ortuño, de Ambiente, y la ministra de Industria, Cardona”. Fratti se refirió en particular a la presencia del canciller, “que es clave para nuestras exportaciones”. “Bienvenido, ministro. Muchas gracias por llegar. Nunca es tarde cuando la dicha es buena”, saludó.

Con respecto al riego, agregó que “va a marchar en la medida” en que haya “interés de los privados”. “Pero interés no sólo en que diga ‘yo voy a regar’, sino cuánto te animás a poner para invertir y arriesgar para tener mayores producciones. Y una política de riego no hay que pensarla en un período de gobierno. Esto tendrá que tener grandes apoyos a nivel parlamentario”, expresó después.

Fratti también se refirió al “rol estratégico del ministerio en la prospección, el desarrollo y el mantenimiento del mercado por medio de acuerdos sanitarios”, “la inocuidad en los alimentos, en lo que tenemos que ser mucho más prolijos que los demás, y las certificaciones ambientales”. “Tenemos que tener primero un gran y muy buen relacionamiento con nuestros vecinos y, después, con todo el mundo. Pero digo con nuestros vecinos porque Brasil, para los que no han estado al tanto de esto, [en particular] el estado de San Pablo, nos compra más que cualquier país”, aseguró.

“Cuando nosotros mandamos un producto al exterior, tenemos que garantizar a los compradores los certificados de inocuidad y de calidad comercial. Cada trozo de carne, cada compra, cada embarque de semillas debe tener las condiciones de calidad que pretenden estos compradores. Eso es cuidar los mercados. No voy a prometer bajar los aranceles, porque los que prometieron [eso] no pudieron cumplir. ¿Saben por qué? Porque no es tan fácil. El mundo es liberal para vender y restrictivo para comprar. Por lo tanto, si queremos menos aranceles, tenemos que avanzar sobre el mundo árabe y sobre el mundo asiático, que ahí hay algunos países a los que podemos entrar sin aranceles”, finalizó Fratti.