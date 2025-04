Para este estudio, el INE realiza algunas consideraciones y entre ellas explica que “la Encuesta Continua de Hogares (ECH) considera como ocupado a aquellas personas de 14 años o más, que trabajaron por lo menos una hora durante la semana de referencia de la encuesta, o que no trabajaron por estar de vacaciones, o por enfermedad o accidente, conflicto de trabajo o interrupción del trabajo a causa del mal tiempo, averías producidas en maquinarias o falta de materias primas, pero tienen empleo al que volverán”.

Agrega que “la ECH considera como desocupado a toda persona de 14 años o más que durante el período de referencia considerado no trabajó por no tener empleo, que lo busca activamente y está disponible para comenzar a trabajar ahora mismo. Por definición, también son desocupados aquellas personas que no están buscando trabajo debido a que aguardan resultados de gestiones ya emprendidas y aquellas que comienzan a trabajar en los próximos 30 días”.