Sindicato de Montecon expresó su “enérgico rechazo” a declaraciones del gerente de Relaciones Institucionales de Katoen Natie

Los trabajadores defendieron su accionar durante el conflicto en Terminal Cuenca del Plata y aseguraron que los dichos de Fernando Correa “no se corresponden con la realidad de los hechos”.

El sindicato de trabajadores de Montecon, empresa que opera en los muelles públicos del puerto de Montevideo, manifestó a través de un comunicado su “enérgico rechazo” a las declaraciones que hizo Fernando Correa, gerente de Relaciones Institucionales e Internacionales de Katoen Natie, accionista mayoritaria de Terminal Cuenca del Plata (TCP).

Según supo la diaria, el comunicado refiere a declaraciones que Correa dio en VTV y Radio Universal. En el canal de televisión, el 28 de setiembre, Correa dijo que otras empresas se estaban beneficiando del conflicto que durante meses enfrentó al Sindicato Único Portuario y Ramas Afines (Supra) con TCP. Señaló que, si bien cuando Montecon entra en conflicto los trabajadores de TCP también suelen parar, en este caso los barcos operaban “tranquilamente en Montecon”.

En la radio, en tanto, Correa dijo que Montecon “hizo y mucho” por el conflicto, que se destrabó a finales de setiembre. Consultado sobre la forma en que presuntamente incidió Montecon, dijo que lo hizo “pidiéndole al sindicato” que los convocara a una reunión en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) para que Katoen Natie explicara el avance de las obras de ampliación, comprometidas en el acuerdo firmado por el gobierno anterior.

Finalmente, Correa se refirió al proyecto de una segunda terminal de contenedores que presentó Neltume Ports –accionista de Montecon– y aseguró que la empresa presiona a las autoridades de forma “indebida”.

En el comunicado, el sindicato sostiene que los dichos del gerente de Relaciones Institucionales e Internacionales de Katoen Natie “no se corresponden con la realidad de los hechos”. Se afirma que los trabajadores de Montecon se han “solidarizado en todo momento con el sindicato de TCP”, y por ese motivo se oponen a “cualquier intento de instalar un relato” que los enfrente o responsabilice.

En cuanto a la reunión en el MTSS, el sindicato apunta que “lo solicitado fue la participación de la empresa TCP en la comisión de seguimiento”, lo que ocurrió “a raíz de las declaraciones públicas de dicha empresa en las que se vincula el avance de las obras con el ingreso de nuevos trabajadores”.

El dirigente del Supra y presidente del sindicato de Montecon, Martín García, dijo a la diaria que este ámbito está en funciones desde 2021, cuando se entregó a TCP la prioridad de atraques y se concretaron los primeros pasajes de servicios que tenía Montecon, lo que a su vez generó una serie de despidos de personal que absorbió TCP.

En ese marco, García señaló que, dado que la empresa anunció “el avance de las obras y el ingreso de 150 personas más”, el sindicato entendió que podría derivar en el traslado de nuevos servicios y decidió solicitar una reunión para discutir los ingresos.

Otro dirigente del Supra explicó que en la comisión de seguimiento también participa el MTSS, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, la Administración Nacional de Puertos y el Centro de Navegación, como “invitado”.

García indicó que en Montecon quedan “tres servicios directos” y señaló que la instancia de discusión que incluía a TCP estaba citada para el 5 de noviembre, pero la empresa solicitó cancelarla y por el momento no se acordó una nueva fecha.

Según García, al margen de sugerir que no son “solidarios con los trabajadores de TCP”, Correa los acusó de que “Neltume utiliza al sindicato de Montecon” para solicitar información, algo que rechazó.

En el comunicado se sostiene que las “acusaciones” de Correa “resultan falsas y nefastas”, especialmente porque las reuniones de la comisión de seguimiento “se vienen desarrollando en un marco de respeto mutuo desde 2022” y él “no ha participado en ninguna de ellas”. “No aceptamos que se desvirtúe el trabajo realizado ni que se nos atribuyan intenciones que no se corresponden con nuestras acciones y planteos. Si el señor Correa considera necesario recurrir a declaraciones públicas, afirmaciones que distorsionan los hechos y acusaciones para justificar o encubrir actuaciones de la empresa, entendemos que no es el camino”, se resalta en la misiva.