Adeom prevé denunciar a la Intendencia de Montevideo ante el Ministerio de Trabajo por persecución sindical

La Asociación de Empleados y Obreros Municipales (Adeom) denunciará a la Intendencia de Montevideo (IM) ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social por persecución sindical, informó El País. En diálogo con la diaria, el presidente del sindicato, Julio Cameto, señaló que presentarán el escrito ante la cartera el lunes a las 10.00 y luego realizarán una conferencia de prensa en la sede de Adeom, a las 12.30.

Según Cameto, hubo “una acumulación de hechos” que, si bien se han planteado en diversos ámbitos, en muchos casos “no se han solucionado” y configuran “antecedentes” que “no pueden seguir”. “Nosotros hemos agotado el ámbito de diálogo frente a estas acciones que han tomado diferentes direcciones de unidades y servicios dentro de la intendencia; llega el momento de tener que llevarlas adelante, entonces las vamos a presentar en el Ministerio de Trabajo”, señaló. Aunque mantuvo los nombres en reserva, el dirigente dijo que hay tres departamentos de la IM y 13 personas involucradas. En el listado de hechos se incluyen “traslados arbitrarios”, licencias gremiales que no se pasaron y nocturnidades impagas “producto de tener algunos días de actividad gremial” o “cambios de servicios”, uno de ellos porque el funcionario “denunció un hecho que se estuvo trabajando desde agosto en un ámbito bipartito”.

Por otro lado, Cameto apuntó que la negociación bipartita tiene “retrasos”, algo que entienden que no ocurría durante la gestión de la actual vicepresidenta, Carolina Cosse, al frente de la comuna capitalina. “Bajo la responsabilidad de Gustavo Pérez [director del Departamento de Gestión Humana y Recursos Materiales de la IM] tenemos más de diez ámbitos bipartitos sobre los que no tenemos fechas. En los ámbitos bipartitos no va la dirección política de Gestión Humana, por lo tanto, vamos a los ámbitos a discutir, pero toman nota y los funcionarios plantean que van a elevar el tema a la dirección política, por lo tanto, no tenemos básicamente devoluciones”, señaló.

Aunque apuntó que sí hubo una suerte de avance tras el convenio colectivo que se logró en mayo, el presidente de Adeom remarcó que han tenido pocas instancias bipartitas con las direcciones políticas. En cuanto a la “promesa” de ingreso de nuevos funcionarios, dijo que “se han dado en cuentagotas, pero no lo que se esperaba”. Como ejemplo, mencionó que en el área de limpieza están “por debajo de 70 funcionarios”.

“Cuando nosotros nos reunimos con las diferentes direcciones parece que las direcciones de esos departamentos fueran más sindicalizadas que nosotros mismos, porque ellos plantean que se lo plantean –valga la redundancia– a Gestión Humana, y Gestión Humana no le da respuesta. Es una conversación de locos”, expresó. Aunque no descartan implementar medidas de lucha, desde Adeom, por el momento, prevén afrontar la situación “mediante el diálogo y mediante la presentación de la denuncia”, frente a lo que entienden como una actitud “provocadora” por parte de la IM.