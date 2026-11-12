Trabajadores, empresarios y autoridades conmemoraron los 20 años de la promulgación de la ley que regula el trabajo doméstico

Este miércoles, la Liga de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios organizó un encuentro en la Cámara de Comercio y Servicios del Uruguay (CCSUY) para conmemorar los 20 años de la promulgación de la Ley 18.065 que regula el trabajo doméstico. Entre otras autoridades, participaron el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo; el expresidente Julio María Sanguinetti; el presidente de la CCSUY, Julio César Lestido; el expresidente del Banco de Previsión Social (BPS) Ernesto Murro, y –por videollamada– el oficial de Información Laboral de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para el Cono Sur, Juan Jacobo Velasco.

También estuvieron presentes Mabel Lorenzo, presidenta de la Liga, y la titular del Sindicato Único de Trabajadoras Domésticas, Laura Rivero. Precisamente, entre el viernes 6 y el domingo 8, la organización sindical fue anfitriona del encuentro internacional “A 20 años de la Ley de Trabajo Doméstico en Uruguay: avances, desafíos y reformas para el futuro”, que reunió a más de 120 representantes del sector provenientes de distintas regiones en la capital uruguaya en distintas instancias para conmemorar el hito, pero también los 15 años de la ratificación del Convenio 189 de la OIT y el “papel histórico de Uruguay en la conquista y ampliación de los derechos laborales del sector”, según el PIT-CNT.

Antes de comenzar la instancia, Castillo dialogó con los medios y reparó en las actividades que se desarrollaron a lo largo del mes, un “más que justo reconocimiento” a acontecimientos que son “motivo de orgullo”, ya que el convenio internacional de la OIT “se inspira precisamente en la legislación uruguaya”. No obstante, indicó que “todavía falta muchísimo para que el conjunto de las trabajadoras domésticas tenga un marco de protección” y alertó por la informalidad en el sector, pero subrayó que la categorización de las distintas tareas dentro del servicio doméstico que se logró el año pasado fue un “hecho histórico” y permite al país seguir “marcando línea en ese sentido a nivel mundial”, ya que al concretarlo se convirtió en “uno de los primeros países en el mundo que lo logra”.

Rivero, al término del encuentro, dijo a la diaria que la ley fue un “gran avance” y sirvió como “puntapié”, además de destacar que la serie de eventos que se desarrollaron durante los últimos días permite “evaluar qué falta aún para que se siga reconociendo al trabajo doméstico”. “En realidad, falta mucho: que se respete al trabajo doméstico, primero que nada; que siga la formalización en el trabajo doméstico –seguimos con mucha informalidad en el sector–; faltan más categorías, obviamente, que vamos a seguir luchando en los Consejos de Salarios, y la licencia sindical”, listó y agregó que, a lo largo del fin de semana, trabajaron en “una posible plataforma”. Sobre la negociación colectiva, indicó que transcurre “con mucho respeto” y coincidió con el ministro Castillo en que es un “ejemplo en el mundo”.

Murro: “No sé si en otra parte del mundo se puede hacer una reunión de este tipo”

“Yo no sé si en otra parte del mundo se puede hacer una reunión de este tipo”, señaló Murro. Al margen de realizar una revisión histórica de los avances de Uruguay en el reconocimiento de los derechos en el trabajo doméstico y también para atacar “la invisibilidad, la discriminación, la alta informalidad, los bajos salarios, las malas condiciones de trabajo y el trabajar a veces por la comida o por la cama”, reivindicó el rol del BPS en ese proceso –mediante, por ejemplo, de campañas de sensibilización y políticas específicas–, al tiempo que situó a la ley como “parte de un conjunto de políticas públicas” en ese sentido.

Sin embargo, señaló que todavía hay desafíos. Entre ellos, indicó que “el nivel de pobreza en los hogares donde hay una trabajadora doméstica viviendo es mayor que el nivel de pobreza donde hay una mujer ocupada en otras actividades” y que, si bien se redujo la informalidad hacia el 45% después de la ley, “todavía sigue habiendo una brecha que hay que encarar”. A su vez, marcó diferencias entre Montevideo y el interior del país, ya que fuera de la capital “hay un menor uso de los subsidios y las licencias”. Entre otros puntos, mencionó el avance del trabajo doméstico en el cuidado de personas enfermas y con discapacidad, que “en estos 18 años se ha duplicado”, al tiempo que “cuatro de cada diez jóvenes cuidan” y el 15% de ellos “declara haber dejado de estudiar” por ese motivo.

También presentó algunas propuestas: llamó a trabajar “en la sensibilización” entre trabajadores y patrones; generar “mecanismos de formación permanente”; otorgar herramientas que ayuden a los empleadores “en el manejo de tecnologías y trámites” y a los trabajadores en el acceso a información sobre sus derechos y obligaciones, y “pensar algo que en su momento se estuvo discutiendo y no se pudo concretar –que puede ser un estímulo a la formalización– que es la posibilidad de una deducción del IRPF y el IASS de los aportes a la seguridad social”. Además, exhortó a incluir al personal doméstico rural en la negociación del Grupo 21 de los Consejos de Salarios y Negociación Colectiva y pensar en campañas específicas para sectores que se están incorporando “fuertemente” al rubro, como “trabajadores migrantes, trabajadores afrodescendientes y sectores vulnerables”.

Para Sanguinetti, es “una historia de éxito”

Sanguinetti, finalmente, enmarcó el encuentro como una de las “pausas necesarias para mirar en perspectiva” y recordó los debates jurídicos de la época, como el hecho de que, a diferencia de lo que ocurría en otros sectores, en el trabajo doméstico faltaba “la contraparte”: “¿Cómo se hace algo tripartito cuando no tenemos todavía la representación patronal?”, preguntó el exjerarca sobre el rol que actualmente recae sobre la Liga de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios. Por otro lado, también se debatieron las facultades inspectivas del Banco de Seguros del Estado, ya que la Constitución plantea que “el hogar es un sagrado inviolable y que solo por orden de juez competente se puede entrar a él”.

“Hoy es una circunstancia grata poder evaluar una historia satisfactoria, una historia de éxito. También saber que los desafíos son grandes para lograr el sostenimiento de nuestro sistema de seguridad social. Estamos en una competencia mundial inesperada: nadie esperaba que China, en 30 o 40 años, hiciera lo que hizo y hoy nos han cambiado los parámetros, de modo que nos está imponiendo niveles de eficiencia. Al gasto social hay que incorporar la constante evaluación para ver su rendimiento”, cerró.