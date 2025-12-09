Finalmente, el viernes se firmó el nuevo convenio colectivo para el trabajo doméstico entre el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, el sector empleador, representado por la Liga de Amas de Casa, y el Sindicato Único de Trabajadoras Domésticas (SUTD), en el marco de la undécima ronda de los Consejos de Salarios. En noviembre estaba establecido concretar el acuerdo, pero por diferentes circunstancias se postergó para diciembre.

El acuerdo alcanzará a más de 100.000 trabajadoras de todo el país a partir de 2026. Implica la creación de tres categorías con un diferencial salarial desde marzo de 2026; estas son: Trabajo general (limpieza, mantenimiento, lavado, planchado y mandados), Cocina (elaboración y planificación de menús) y Cuidados (atención de niños, adultos mayores o personas con necesidades especiales).

Además, se incorporan aspectos como tres días de licencia paga por cuidados por la internación de familiares, tres horas anuales de licencia por salud mental y ajuste mensual del presentismo a partir del 2026, lo que permitirá prorratear el beneficio y evitar la pérdida total por una sola falta. También se dispone de la creación de una comisión tripartita en la que se redactará un protocolo sobre violencia, acoso y salud en el trabajo.

La presidenta del SUTD, Laura Rivero, dijo a la diaria que “es un logro histórico”. “Después de varios meses de negociación muy dura, pudimos cumplir uno de los tantos objetivos, que son las categorías”, añadió, y que “si bien no de la forma que presentamos en la plataforma, como que en un primer momento propusimos cinco categorías, pero es un pasito que se dio para seguir avanzando”, subrayó. Apuntó que “ya te contratan con la categoría, no era tan difícil, faltaba plasmarlo al papel”, manifestó Rivero.

“Nos quedó un mal sabor con lo de salud mental porque queríamos por lo menos tres días, después se bajó a un día y terminó en tres horas”, expuso la presidenta del sindicato, y ejemplificó que en la capital, una trabajadora que quiera movilizarse desde Carrasco al Hospital del Clínicas, “no le da con tres horas”.

Por su parte, la integrante de la Liga de Amas de Casa, Mabel Lorenzo, sostuvo en diálogo con la diaria que “estamos llevando de la mejor manera este tipo de relación potable entre el ida y vuelta entre nosotros y el grupo de trabajadores domésticos”. El acuerdo propone que “lleguemos a un bienestar, abrir un camino, poner en marcha una conversación y no dejar de lado lo que una parte y otra considera importante y representativo”, dijo Lorenzo.

Lorenzo indicó que como organización velan porque “empleadores y trabajadores tengan la mejor situación que los amigue, porque a veces hay algunos detalles que quedan por el camino y no permite eso”.

El convenio se trata de “una innovación para el sector”, expresó en rueda de prensa la directora nacional de Trabajo, Marcela Barrios. Añadió que “es un convenio que está muy completo. Estamos haciendo historia en Uruguay, en la región y el mundo”.