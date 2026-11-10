Turnos rotativos en Uruguay: qué dice la normativa y cómo impactan en las condiciones laborales

Esta modalidad de trabajo atraviesa distintos sectores laborales en Uruguay. La normativa, los conflictos sindicales y la evidencia sobre salud ponen el foco en los descansos y las condiciones de trabajo.

Cada vez que buscamos trabajo y recorremos las ofertas laborales, hay una frase que aparece con frecuencia: “disponibilidad para trabajar en turnos rotativos”. Puede figurar como un requisito más, junto con la experiencia o la formación necesaria para el puesto. Sin embargo, detrás de esas palabras hay una forma de organizar el tiempo de trabajo que puede modificar los horarios de descanso, el sueño y la vida cotidiana de quienes trabajan bajo ese régimen.

“Lo más difícil de trabajar con horarios rotativos es organizar tu vida fuera del trabajo. Hay semanas en las que te toca entrar de mañana y otras en las que trabajás hasta el cierre, incluso sucede que salís a las doce y media de la noche y entrás a las nueve de la mañana, no tenés ni 12 horas de descanso entre turno y turno; eso hace que sea complicado mantener una rutina, sobre todo si también estudiás”, contó a la diaria una exempleada de una heladería uruguaya que prefirió mantener su identidad en reserva.

“También sucede que tus días libres o tus horarios disponibles no coinciden con los de tus amigos o tu familia. Me ha pasado de tener que trabajar más de siete días de corrido porque los días libres cambian todas las semanas. Tenés que acomodarte constantemente y, a veces, terminás dejando actividades de lado porque no te dan los tiempos. No es solamente cumplir con el horario laboral, sino todo lo que tenés que organizar alrededor de ese horario”, agregó.

Entre la normativa y la organización de los turnos

“No hay una única norma, un estatuto único. El trabajo rotativo tiene que respetar los topes generales de orden público, como son las ocho horas de trabajo y un máximo semanal de 44 horas en el comercio y 48 horas en la industria”, explicó Alicia Martínez, abogada especializada en derecho laboral a la diaria. La rotación permite modificar los horarios de entrada y salida, pero no habilita por sí sola a superar los límites de la jornada laboral. Según explicó la especialista, cuando se exceden los topes diarios o semanales que corresponden a cada actividad, ese tiempo debe computarse como horas extras.

En materia de descanso semanal, la Ley 7.318, de 1920, establece como principio general un descanso mínimo de 24 horas después de seis jornadas de trabajo en los establecimientos industriales y comerciales. La norma contempla excepciones para actividades que no pueden interrumpirse y permite que, en determinados casos, el descanso se otorgue otro día de la semana o mediante turnos rotativos. En el comercio, el régimen general prevé 36 horas consecutivas de descanso semanal, sujeto a las disposiciones y excepciones aplicables.

“Cuando estamos hablando de regímenes de turnos y de procesos continuos, se puede habilitar ese descanso rotativo”, señaló la experta. Sin embargo, el descanso semanal no es lo mismo que el intervalo entre dos jornadas consecutivas: las condiciones de descanso entre turnos deben analizarse de acuerdo con las normas específicas que correspondan a cada actividad.

Otro aspecto relevante es el trabajo nocturno. La Ley 19.313 establece una sobretasa mínima del 20% o una reducción horaria equivalente, cuando corresponda, para quienes realizan tareas en las condiciones previstas por la norma: más de cinco horas consecutivas de trabajo entre las 22.00 y las 6.00.

Además de las normas legales, la negociación colectiva constituye una herramienta para acordar condiciones específicas sobre los horarios, los diagramas de rotación y la anticipación con que se comunican los cambios. “La negociación colectiva también puede regular los horarios, los diagramas de rotación y los preavisos, para que el trabajo no sea algo totalmente intempestivo para el trabajador”, explicó Martínez.

En ese sentido, la especialista distinguió entre una flexibilidad horaria negociada y otra impuesta por la empresa. “Hay que distinguir entre una flexibilidad negociada, que otorgue autonomía al trabajador, y la imposición unilateral de estos turnos rotativos”, sostuvo.

La discusión sobre la organización del tiempo de trabajo también se vincula con el debate sobre la reducción de la jornada semanal. Una investigación del Instituto de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, publicada por la Fundación de Cultura Universitaria en octubre de 2026, en la que participó Martínez, analiza experiencias de reducción de la semana laboral en Uruguay y otros países, entre ellos Chile, Colombia, México, España y Francia.

El trabajo releva antecedentes nacionales de reducción de la jornada mediante acuerdos sectoriales y examina experiencias internacionales en el marco del debate sobre una posible semana laboral de 40 horas en el sector privado. Entre sus conclusiones, Martínez destacó que en varios países la reducción se estableció por ley, tuvo alcance general y contempló expresamente que no implica una disminución salarial.

“En muchos casos, la reducción de la jornada se dispuso por la vía legal y tuvo un alcance general. Además, se garantizó expresamente que esa reducción no implica una disminución salarial”, resumió.

Ancap: un antecedente sobre horarios y compensaciones

En la refinería de Ancap, la organización de los turnos rotativos es también motivo de discusión entre los trabajadores y la empresa.

“En la noche, en general, casi no hay personal. De hecho, Ancap ha tenido políticas de reducción de personal, sobre todo en ese horario. Entonces, como operador, a veces uno no tiene a quién acudir o no obtiene respuestas rápidas para resolver una situación que pueda ocurrir”, dijo a la diaria Horacio Reynoso, operario de la refinería de Ancap.

Según explicó, la organización de los turnos implica trabajar ocho horas por jornada, en un régimen similar al 5/2, aunque con períodos en los que la carga horaria aumenta. Cada cuatro meses, uno de esos meses se trabaja seis días y se descansa uno, una distribución que permite reorganizar los días de descanso de los trabajadores.

La planificación de los turnos está establecida de antemano y los trabajadores pueden consultar con anticipación qué días les corresponde trabajar, incluso en años futuros. Sin embargo, la falta de personal puede afectar los descansos previstos. “Cuando te toca descansar y hay falta de personal, puede pasar que el día anterior te indiquen que deberías ir a trabajar. Antes era casi una obligación, pero ahora la gente se lo toma más como una recomendación”, señaló Reynoso.

La falta de personal y la organización del trabajo también han sido motivo de conflicto entre Ancap y la Federación Ancap (Fancap). En setiembre de 2023, el sindicato resolvió no hacer horas extras durante el mantenimiento de la refinería. Según informó Medios Públicos el 6 de setiembre de ese año, el entonces presidente de Ancap, Alejandro Stipanicic, sostuvo que no correspondía pagar las compensaciones mientras se mantuviera la medida sindical. La controversia también quedó documentada en un acuerdo firmado entre Ancap y Fancap ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) en octubre de ese año.

Hoy uno de los planteos del sindicato es aumentar de cuatro a cinco las guardias de trabajo, mediante un régimen de quinta guardia que permita ampliar los períodos de descanso. “Desde el sindicato, lo que se propone es intentar que estas cuatro guardias pasen a ser cinco, en un régimen de quinta guardia. Hay distintas formas de distribuir el trabajo, pero todas apuntan a darle más descanso al personal”, explicó Reynoso.

Las dificultades del régimen no se limitan a la organización de las jornadas. Reynoso también señaló las consecuencias que los horarios rotativos pueden tener sobre la salud. “Hay dificultades para conciliar el sueño, alteraciones en la alimentación y cambios de humor. Además, somos más propensos a contraer enfermedades porque no tenemos el tiempo de recuperación que te da el descanso nocturno”, afirmó.

El descanso también se vincula con la posibilidad de organizar la vida fuera del trabajo. Aunque los horarios estén establecidos con anticipación, el régimen rotativo supone trabajar en días y horarios que habitualmente se destinan a actividades familiares y sociales. A su vez, los pedidos de concurrir durante los días libres pueden dificultar la planificación de esas actividades.

Frente a este escenario, Fancap plantea modificar la organización de las guardias para mejorar los períodos de descanso. Para Reynoso, las distintas alternativas tienen un objetivo común: reducir la carga que supone el régimen actual y mejorar las condiciones en las que se desarrolla el trabajo en la refinería.

La relación entre los horarios de trabajo y la salud

Los turnos rotativos, especialmente los nocturnos, pueden tener consecuencias sobre la salud y dificultar la recuperación entre jornadas. Nurit Stolovas, directora de la Unidad Académica de Medicina Laboral de la Udelar, advirtió a la diaria que sus efectos no se limitan al sueño, sino que también pueden alcanzar otras dimensiones de la vida de los trabajadores.

“Existe evidencia de que los turnos rotativos, y en particular el horario nocturno, pueden tener repercusiones en la salud física, mental y emocional. También se han estudiado posibles asociaciones con determinados tipos de cáncer, además de trastornos inmunológicos y metabólicos”, explicó.

Uno de los factores centrales es el descanso entre jornadas. “Se sabe, a partir de la evidencia científica internacional, que entre un turno y otro la persona debería descansar al menos 11 horas. Pero también importa en qué condiciones se hace ese descanso”, señaló Stolovas. Quienes trabajan de noche pueden tener dificultades para dormir durante el día debido al ruido y a las actividades familiares que continúan en ese horario.

Para reducir estos efectos, la especialista destacó la importancia de anticipar los horarios y organizar adecuadamente las rotaciones. “También se recomienda que, si los turnos son rotativos, la rotación se haga en sentido horario, porque eso favorece una mejor recuperación funcional”, afirmó.

Stolovas agregó que la planificación debe contemplar los tiempos de trabajo, los descansos y las pausas necesarias, además de incorporar la participación de los trabajadores. “Es importante que exista una mirada técnica, a través de los servicios de prevención y salud en el trabajo, pero también una mirada participativa, en la que los propios trabajadores puedan expresar sus necesidades y proponer mejoras”.