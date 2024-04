En las últimas horas recibimos varias consultas a través de nuestro bot de Verifica por una cadena que se ha viralizado en Whatsapp y alerta sobre riesgos para la salud a partir de una supuesta tormenta de rayos cósmicos que alteraría la radiación de elementos tecnológicos y llama a apagar los celulares esta noche. Con una rápida verificación de imágenes y de términos clave como rayos cósmicos, NASA y alerta se detectan decenas de desmentidas.

La cadena en cuestión, que alude a Singapore TV (cuya existencia tampoco es real), circula al menos desde 2008 con variaciones y ha sido sistemáticamente desmentida por colegas de diferentes plataformas de verificación de información, tales como Chequeado, FactChequeado, AFP Factual, Colombiacheck, Bolivia Verifica y más.

En todas las publicaciones previas, la desinformación viral advierte: “Apagar los celulares esta noche, de las 12.30 am a las 3.30 AM por una radiación cósmica que pasará cerca de la Tierra”. En los artículos citados, especialistas de diversas instituciones científicas desmintieron el posteo, que también se ha viralizado en X y Tik Tok.

AVISO IMPORTANTE



RT para salvar vidas y prevenir futuras enfermedades por radiación cósmica. pic.twitter.com/hNR36v3GDe — Keylin Acosta (@KeylinAcosta) April 8, 2024

Además, el comunicado falso señala que contiene información de NASA y BBC News, pero en ninguna de las instituciones señaladas existe tal advertencia. Según todos los especialistas citados en decenas de artículos que se han realizado en los últimos años, no hay razones para preocuparse, no se producirá tal tormenta, y en caso de exposición a rayos cósmicos, dicha radiación no afectaría a seres humanos ni haría explotar teléfonos celulares.