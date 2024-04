La versión sobre una supuesta decisión de Google de haber eliminado del mapa de su aplicación a Palestina cobró fuerza nuevamente a través de cadenas de Whatsapp y diversos usuarios solicitaron al bot de Verifica por este tema. Esta denuncia es falsa y circula en diferentes plataformas sociales al menos desde 2016.

La primera versión circuló en agosto de 2016 e incluso fue replicada por medios de prensa que se hicieron eco de las redes sociales. Pero rápidamente fue desmentida por voceros de la empresa que, ante consultas periodísticas y la amplia repercusión del tema en redes sociales bajo el hashtag #PalestinaIsHere, explicaron que la zona nunca había sido señalada como Palestina, sino como Gaza. Un ejemplo, aquí, en el primer artículo que lo desmintió, en Le Monde.

La denuncia incluía la supuesta decisión de eliminar a Palestina, la precisión de que se habría decidido en una noche, capturas del mapa sin la mención a Palestina e incluso la complicidad bélico-económica de la empresa con Israel.

Luego, una segunda oleada de denuncias viralizó el tema en julio de 2020, y otra vez algunos medios se hicieron eco para retomar la consulta con voceros de la empresa, así como expertos en geopolítica o cartografía que explicaron que los mapas oficiales en general, y los de Google en particular, nunca incluyeron a Palestina como estado en la Franja de Gaza.

En la tercera versión, que circuló en las últimas semanas, se añade que la decisión de Google de borrar a Palestina habría sido tomada por el gigante tecnológico debido a los acuerdos, por 1.200 millones de dólares, que posee con el gobierno israelí.

Esta última versión incluiría la provisión del software de inteligencia artificial Lavender, que permite a Israel detectar y atacar blancos humanos en Gaza. El contrato, que fue denunciado por empleados de Google desde hace varios años, es en realidad por el Proyecto Nimbus, en el que tanto Google como Amazon proveen de servicios en la nube a distintas reparticiones del gobierno israelí, entre otras las Fuerzas Armadas de Israel, según reveló la revista Time hace unos días.

Aun cuando no se descarta que dicho software precise los servicios en la nube para funcionar, no hay posibilidad de establecer vinculación entre estas alianzas comerciales y la decisión -desde sus orígenes- de no incluir a Palestina en Google Maps. Y, aun con estos negocios, es falso que hayan decidido eliminarla en los últimos días.