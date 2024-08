De acuerdo con un posteo que circuló en redes sociales y que simula ser una publicación del diario El País, el esposo de la directora del Instituto Nacional de Mujeres (Inmujeres), Mónica Bottero, habría sido contratado en ese organismo con un sueldo de 420.000 pesos. La imagen falsa, que utiliza una fotografía de Bottero tomada para una entrevista de la diaria de noviembre de 2022, es un montaje para provocar desinformación.

La que no corre vuela, siguen acomodando a 10.000 dólares mensuales, inadmisible!! pic.twitter.com/kjkSeMAlte — 6009 (@congresofa) August 15, 2024

Tras una búsqueda detallada, no figuran registros de que Alberto Magnone tenga contrato con Inmujeres. Ante la consulta de la diaria Verifica, Bottero señaló que su marido no está contratado por el instituto que dirige, que depende del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), sino por el Servicio de Comunicación Audiovisual (Secan), dependiente del Ministerio de Educación y Cultura (MEC).

Alberto Magnone Ibarburu es un pianista, compositor y director de orquesta uruguayo, y de acuerdo con el semanario Crónicas del Este, fue contratado por el Servicio de Comunicación Audiovisual (Secan) cuando era dirigido por Gerardo Sotelo, del Partido Independiente al igual que Bottero. la diaria verificó que el único contrato estatal que tiene Magnone actualmente es un vínculo laboral a término de derecho privado con el Secan a partir de julio de 2021.

“Mi marido es un músico conocido, promotor cultural y experto. Es miembro de la Academia del Tango de Buenos Aires. Del MEC lo llamaron para contratarlo como asesor y como productor en el Secan”, afirmó Bottero. Además, señaló que el ingreso de Magnone se encuentra lejos de la cifra señalada en el posteo –que además, advierte, sería superior al salario del ministro– y que es cercano a los 30.000 pesos mensuales.

“Me asombra el poder que me atribuyen. La capacidad de poder disponer de un contrato en Inmujeres, cosa que no puedo hacer, porque para contratar tengo que recurrir al Mides, y eso pasa por todos los controles habidos y por haber: Tribunal de Cuentas, Jurídica, Presidencia, pasa por Contaduría General de la Nación. Se chequea, además, que no haya implicancias ni parentesco”, añadió.