Alguien me puede avisar por favor dónde es que cobro este sueldo? No estaba enterada, pero me interesa.



Le pido disculpas a Carolina Cosse por no estar cumpliendo con mi rol de asesora. Es que no estaba al tanto.



Se va a enterar usted en @FiscaliaUruguay, estimado. https://t.co/GRngb5EOh7